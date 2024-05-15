«كاربول كاريوكي 6» يجمع نجوم «إكس فاكتور» عبر تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

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يواصل الموسم السادس من برنامج «كاربول كاريوكي» سرد حكايات النجوم عبر شاشة تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، حيث يستضيف في حلقته الخامسة التي تعرض مساء يوم غد الفنانة حنين الشاطر، الفائزة بلقب «إكس فاكتور»، ومعها زملاؤها: الفنانة شيماء عمران، والفنان حمدان محمد، والفنانة ياسمينا، والفنانة فاطمة عابدين، وكذلك الفنان أحمد كعكة من «فرقة بساطة».

مواهب

الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يقدمه وسام بريدي، ستكون مليئة باللحظات الجميلة والمواقف الطريفة والأغنيات التي تؤديها مواهب «إكس فاكتور»، حيث كشف بعضهم عن نجاحهم في تسجيل أولى أغنياتهم، فيما شكل البرنامج فرصة لإعادة لم شملهم مجدداً، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر على مغادرتهم مسرح «إكس فاكتور» الذي أسدل ستائر موسمه الأول في يناير الماضي.

دعم

الفنانة حنين الشاطر، أكدت خلال الحلقة إنها انتهت من تسجيل 3 أغنيات مصرية وخليجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تستمد قوتها من والدها الذي رافقها في مسيرتها الفنية منذ بداياتها. وقالت: «والدي يمثل مصدر قوة بالنسبة لي، ووجوده بجانبي يمنحني القوة ويشجعني، ويحفزني كثيراً على العطاء»، وتحدثت عن شعورها عندما وقفت للمرة الأولى أمام لجنة تحكيم «إكس فاكتور»، مشيرة إلى أن فوزها باللقب أتاح لها المجال للظهور أمام الجمهور.

وأضافت: «بعد فوزي باللقب تواصل معي مجموعة من نجوم الفن العربي، ومن بينهم الفنان راغب علامة، والفنان تامر حسني والفنانة يسرا وإسعاد يونس ومنى الشاذلي، وهو ما ساهم في بث السعادة بقلبي»، وأشارت إلى أنها تطمح إلى تقديم دويتو مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي والمصري تامر عاشور.

من جانبها، أكدت شيماء عمران بأن «إكس فاكتور» يمثل تجربة فريدة من نوعها. وقالت: «خلال البرنامج تعرفت على مجموعة من الأشخاص المميزين والتقيت مع لجنة تحكيم تضم نجوماً معروفين على الساحة، ولذلك اعتبره تجربة فريدة، إلى جانب أن البرنامج ساعدني في خلق قاعدة جماهيرية واسعة ومعجبين ومحبين»، وفي ردها على سؤال حول مدى صعوبة الغناء بلهجة أخرى، أجابت: «بلا شك أن الغناء بلهجة أخرى صعب، ليس على مستوى النطق فقط، وإنما في الأداء والإحساس أيضاً».

لغة

أما حمدان محمد فوصف أداءه مع شقيقه بـ «الجبار»، مشيراً إلى أنه لو أتيحت له الفرصة للمشاركة مجدداً في «إكس فاكتور» فسيختار أن يكون ضمن فريق الفنانة أنغام.

في المقابل، عبرت ياسمينا عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج الذي منحها مساحة واسعة للتعبير عن قدرتها في الغناء باللغة العربية. وقالت: «تعلمت العربية عبر الاستماع المتكرر للأغاني، وحتى أستطيع نطق الكلمات كنت أقوم بتحويلها إلى الإنجليزية ليسهل علي فهمها وحفظها، ورغم أن ذلك مثل تحدياً بالنسبة لي إلا أنني تمكنت من تجاوزه»، منوهة إلى أنها ترى نفسها «نجمة بوب عالمية» في المستقبل وأن «اللغة العربية ستبقى رفيقتها على الدوام»، كما عبرت عن سعادتها بالغناء أمام رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن.

وتابعت: «كانت تجربة فريدة ولحظة خيالية بالنسبة لي، خاصة وإنه لم يسبق لي أن التقيت مع الرئيس إمام علي رحمن، وهذه الخطوة كانت واحدة من أهدافي، وأعتقد أنني تمكنت من خلالها تحقيق جزء من أحلامي»، مشيرة في الوقت نفسه إلى إنها وقعت أخيراً عقداً مع إحدى شركات الإنتاج وإنها بدأت بتسجيل أول أغنية لها ستجمع فيها بين اللغة العربية والإنجليزية.

يذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي» يعرض مساء يوم غد في تمام الساعة 22:30 على شاشة تلفزيون دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.