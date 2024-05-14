«تقاطعات» معرض يجمع فناني الإمارات والمنطقة في «القوز»

المصدر: دبي – البيان

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نظمت «ديار بيد آرت هاوس» - المنصة الرقمية الفنية التي توفر للفنانين مساحة رقمية لعرض وبيع أعمالهم الفنية عن طريق مزادات رقمية - معرضاً فنياً تحت شعار «تقاطعات: تتبع الأصول» وبمشاركة مجموعة متميزة من 19 فناناً وفنانة إماراتيين وإقليميين وذلك في «ويرهاوس آرت كافيه» القوز، دبي.

ويأتي هذا المعرض في إطار حرص المنصة على دعم الفن والفنانين عبر تنظيم معارض فنية على أرض الواقع حيث يعرضون أعمالهم الفنية.

وقد حضر المعرض الخاص الشيخ سلطان سُعود القاسمي، أحد أبرز الشخصيات في الفن العربي ومؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، إلى جانب شخصيات بارزة ومهتمين في مجال الفن.

شراكة

ويقام المعرض بالشراكة مع «ويرهاوس آرت كافيه» في قرية مستودع غوشي بالقوز في دبي في الفترة من 11 وحتى 23 مايو.

ويضم المعرض تحت إشراف سلمى الخالدي، مديرة الفنون في «ديار بيد آرت هاوس» والقيّمة الفنية المستقلة، مجموعة بارزة من الفنانين، وتبرز هذه الأعمال الفنية التنوع الثقافي للفنانين، وتكشف مجموعة من الموضوعات والقصص المتشابهة والمترابطة في ثقافات ومجتمعات مختلفة لتأخذ الزوار في رحلة لاستكشاف الذات يتخللها الانتقال بين الهوية والتراث عبر أعمال فنية تعزز النقاش في مجموعة متعددة من القضايا، مثل النزوح، والبيئة، وقوة الثقافة.

مجموعة متميزة

وقال محمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار بيد آرت»: إن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للفنانين رائع، وقد عزز مشهداً فنياً حيوياً ومزدهراً داخل الدولة يدعم المواهب المحلية والإقليمية وتتفاعل منصتنا بنشاط مع هؤلاء الفنانين.

وأضاف: يتميز المعرض باستضافة الفنانة خلود الدسوقي، التي تعرض لوحة فنية تصور إحدى الأمهات من غزة وهي تحمل طفلين بأجنحة الملائكة، ونحن سعداء بمشاركة هذا العمل الفني الذي سيتم التبرع بعائداته لدعم إخواننا وأخواتنا في غزة في هذه الأوقات الصعبة.

فنانون

ويضم المعرض أعمالاً فنية متميزة لـ19 فناناً من دول المنطقة، ومنهم ريم المبارك، ومريم الرميثي، وسارة محمد، وجلال لقمان، وأماليا بالجافلة، وشما المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عبدالكريم عبدالواحد، وأم كلثوم العلوي من السعودية، وسالم الكعبي من سلطنة عُمان، إضافة إلى زكية كردي وحازم كردلي من سوريا، ونبيه جمال الدين من لبنان، وخلود الدسوقي من فلسطين، وأكشيتا لاد من الهند، وكذلك سيث بنزيل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً الفنان كايرو لومومبا، والفنان عادل رحومي، والفنانتين حنان سرور وياسمين الحازق من مصر.

وقالت القيّمة الفنية سلمى الخالدي التي شاركت في تنظيم المعرض: يجمع معرض «التقاطعات: تتبع الأصول» فنانين من جميع أنحاء دول المنطقة والعالم لعرض أعمال تبرز مدى تأثرهم بالتراث في مجتمعاتهم.

مشاركون

ويشارك في المعرض مجموعة من الفنانين الموهوبين في دولة الإمارات، ومنهم ريم المبارك، إلى جانب الفنانة مي الرميثي وشما المزروعي وسارة محمد والفنان جلال لقمان.

ويستقطب المعرض أيضاً مجموعة من الفنانين السعوديين المعاصرين، ومنهم عبدالكريم عبدالواحد وسالم الكعبي، والفنانة البصرية أم كلثوم العلوي، كما يشهد المعرض مشاركة مجموعة من الفنانين المصريين، ومنهم كايرو لومومبا وياسمين الحازق وعادل رحومي وحنان سرور.

ويستقطب المعرض الفنانة الفلسطينية خلود الدسوقي، والفنانة الهندية أكشيتا لاد، واللبناني نبيه جمال الدين والسوريين زكية الكردي وحازم كردلي.