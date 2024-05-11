علماء النبات الصغار يجرون تجارب علمية شيقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أجرى طلاب الصف الخامس من «المدرسة الأهلية الخيرية» تجارب علمية حول تشريح النباتات وتعرفوا على دورات حياتها وتفاعلها مع الطبيعة والبيئة المحيطة بها.

جاء ذلك في ورشة عمل صباحية بعنوان «مختبر علماء النبات» استضافتها منصة «محطة عمل» ضمن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي يقام في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «كن بطل قصتك» حتى يوم غد.

وتوزع الأطفال إلى ثلاث مجموعات، وتعرفوا على أوراق النباتات وأشكالها وأجزائها ووظائفها، وأنسجتها المسؤولة عن إيصال الماء والغذاء، وآلية عملية التمثيل الضوئي وتحويل ثاني أوكسيد الكربون إلى أوكسجين، ثم استكشفوا بيولوجيا الأوراق بالعدسات المكبرة والمجهر، لرؤية تركيب أنسجتها بشكل واضح.

وسجل الأطفال المشاركون في الورشة ملاحظاتهم عما شاهدوه باستخدام المجهر، وفي نهاية الورشة أجرت المجموعات الثلاث مسابقة تنافسوا خلالها للإجابة عن أسئلة تتعلق بالمعلومات التي تعلموها خلال الورشة.