«الفجيرة للمسرح المدرسي» يعلن الفائزين بجوائزه

المصدر: الفجيرة - وام

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أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، برئاسة الفنان د.حبيب غلوم وعضوية: أسعد فضة، وخليفة التخلوفة، وإبراهيم القحومي، أسماء المدارس الفائزة تباعاً.

وبالنسبة لمدارس الحلقة الأولى، نالت مدرسة القرية المركز الأول عن مسرحية «المدينة الحزينة»، بينما فازت مدرسة لبنى بن حباب بالمركز الثاني عن «القيادة والشوري» وتم حجب المركز الثالث.

وفي مرحلة الحلقة الثانية بنين، فازت مدرسة عاصم بن ثابت بالمركز الأول عن «رحلة أمل»، وفاز مجمع زايد التعليمي في دبا بالمركز الثاني عن «أمير جلفار»، وذهب المركز الثالث إلى مجمع زايد التعليمي في البدية عن «لن أخبركم».

وفيما يخص الحلقة الثانية بنات، فاز مجمع زايد التعليمي بالفجيرة بالمركز الأول عن «مملكة النساء»، وحصل مجمع زايد في دبا على المركز الثاني عن «التحدي والطموح» وحصد مجمع زايد التعليمي بالفجيرة المركز الثالث عن «مصنع الشوكولاتة».

وبالنسبة لمرحلة الحلقة الثالثة بنين، فازت مدرسة أنس بن النضر بالمركز الأول عن «رحلة إلى بلاد السعادة»، وبالمركز الثاني مدرسة الطويين عن «محاكمة حطاب»، والمركز الثالث مدرسة سيف بن حمد الشرقي عن «البيت المبارك». وفي مدارس الحلقة الثالثة بنات، فازت مدرسة مربح بنات عن عرضها المسرحي «كان يا ما كان»، ومدرسة المعرفة بالمركز الثاني عن «فهيمة اللئيمة».