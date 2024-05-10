آية بدر: «الواقع الافتراضي» و«الذكاء الاصطناعي» يصوغان المستقبل الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت آية بدر، المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن مستقبل العالم الرقمي يتشكّل من عدة أدوات تستهدف مساعدة المستخدم على إتمام أي شيء يرغب فيه.

لافتة إلى أن أبرز أدواته وملامحه تتمثل في: تقنيات الواقع الافتراضي، وصناعة المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت آية خلال ورشة عمل قدّمتها بعنوان «استكشاف مستقبل العالم الرقمي»، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل:

«إن الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي أداتان تعكسان التطور السريع في عالم التكنولوجيا الرقمية». وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يساعد الشخص على إنجاز أي عمل.