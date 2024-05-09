«اللوفر أبوظبي» يكشف عن ثلاثة معارض للموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم متحف اللوفر أبوظبي سلسلة من المعارض المتميزة التي ستجذب عشاق الفن وخبراء الثقافة من شتى أنحاء العالم.

وإلى جانب المعارض، يعتزم المتحف تنظيم مجموعة من البرامج والمشاريع المتميزة التي من شأنها إثراء تجربة الزوار. وتشمل ورش عمل تعليمية، وأعمالاً تركيبية تفاعلية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات التشاركية التي تشجع المشاركة الفعّالة والحوار.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: إن كل معرض يقيمه متحف اللوفر أبوظبي يُعد بمثابة شهادة على الحرص البالغ على تقديم تجارب متميزة للزوار، منوهاً بأن اللوفر أبوظبي يحرص على تقديم أفضل ما في العالَمين الشرقي والغربي من خلال هذه المعارض المرتقبة.

من جانبه قال الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي بالإنابة في اللوفر أبوظبي، إن هدف المتحف هو إنشاء منصة تتجاوز الحدود وتتلاقى فيها جميع الشعوب من خلال لغة الفن العالمية.

تشمل المعارض الثلاثة القادمة المقرر تنظيمها في متحف اللوفر أبوظبي معرض «فن الحين 2024»، الذي يعقد من 20 سبتمبر لغاية 15 ديسمبر 2024، وسيعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية لفنانين معاصرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفوز بجائزة ريتشارد ميل للفنون.

ومن 16 أكتوبر لغاية 9 فبراير 2025 ينظم المتحف معرض «ما بعد الانطباعية: رؤية أعمق» بالشراكة مع متحف أورسيه ووكالة متاحف فرنسا

أما معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه» فسيقام من 29 يناير لغاية 25 مايو 2025، بالشراكة مع متحف كيه برانلي - جاك شيراك ووكالة متاحف فرنسا.

وفي نوفمبر 2024 يستعد متحف اللوفر أبوظبي للكشف عن مجموعة متميزة من المقتنيات الفنية المستحوذ عليها والمعارة، التي ستزدان بها قاعات العرض الدائمة في المتحف هذا العام، وتضم هذه المجموعة الجديدة روائع فنية قديمة وحديثة ومعاصرة من جميع أنحاء العالم.