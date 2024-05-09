«ووتربومب» الكوري في دبي.. غناء تحت رذاذ الماء

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي في شهر يونيو المقبل المهرجان الكوري الشعبي «ووتربومب»، الذي يحييه نجوم كوريون مشهورون في موسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى الإلكترونية وسط أجواء ممتعة يتخللها تراشق بالمياه لتوفير أوقات ممتعة للجمهور.

المهرجان الذي يقام في السابع والثامن من الشهر المقبل، للمرة الأولى في المنطقة، يقدم تجربة حسية متميزة تجمع بين الأداء الحي المباشر، والرقص على أنغام أغاني فنانين مشهورين تحت زخات ماء تصل إلى الجمهور.

وقد أعلن أخيراً، وفق مجلة «واتس أون» أسماء الدفعة الأولى من الفنانين المشاركين في المهرجان المقام في دبي فستيفال سيتي، ومن بينهم نجمة الراب الكورية «سي إل»، إضافة إلى «بيغ نوتي»، و«بي اتش-1».

وكانت انطلاقة الحدث في كوريا الجنوبية في أغسطس من سنة 2015، وبعد نجاح كبير انتقل في جولة عالمية عبر المعمورة إلى أماكن أخرى، وقد اتسعت شهرته مع مهرجانات مقررة في كل من اليابان وتايلاند وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام والصين.

وكما يدل اسم المهرجان، تعد المياه جزءاً مهماً من فعاليته، فيجرى تقسيم الجمهور إلى فرق تتنافس في ما بينها بمسدسات المياه، وما يميزه عن أي مهرجان نموذجي أنه يقام في مسرح طوله أكثر من 60 متراً يضم ما يفوق 1500 متر مربع من مصابيح ليد.