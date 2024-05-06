مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم مشاركتها في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها الناجحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، بعدما قدَّمت سلسلة من الفعاليات والأنشطة المعرفية المتنوعة التي لاقت استحسان الزوار والمشاركين، مؤكِّدة بذلك حضورها المتميز في الساحة المعرفية في المنطقة، والتزامها الدائم تعزيز الحراك المعرفي فيها ودعم المبدعين والكتاب، ورواد العلم والمعرفة المحليين والعالميين.

فرصة

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: «نحرص على المشاركة الدورية في هذا المعرض الذي استقطب قادة صناعة النشر وأبرز الأدباء والمفكرين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم، حيث أُتيحت لنا فرصة مثالية لاستعراض مبادراتنا وأنشطتنا المعرفية المتنوعة، وسنستكمل العمل على وضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تنمية واستدامة المعرفة، وتطوير المشروعات والمبادرات المعرفية للارتقاء بالمشهد المعرفي والأدبي والفكري في المجتمع وبناء مستقبل أفضل للجميع، ولن نتوقف عن دعم الأنشطة المعرفية كافة أو المشاركة في مختلف المعارض والمنتديات المعرفية الكبرى لمد المزيد من القنوات المعرفية التي تنمي العقول وتفتح فضاءات جديدة أمام الفكر المبدع».

واستضافت منصة المؤسَّسة ضمن فعاليات اليوم الخامس من المعرض وفي إطار «استراحة معرفة» عدداً من الجلسات النقاشية التي قدَّمت الكثير من الإضافات المعرفية للحضور، وهي «ورشة الصوت والمعنى: فنون الإلقاء الصوتي الأدبي» التي قدَّمتها الإعلامية علياء المنصوري، وجلسة أخرى بعنوان «القاهرة بداية الحكاية» قدَّمها الكاتب طارق إمام وحاورته فيها رولا البنا.

حوار

واستضافت «استراحة معرفة» أيضاً حواراً غنياً مع منير الحايك بعنوان «حوار كتاب الجائزة العالمية للرواية العربية»، وندوة نقاشية حملت عنوان «قراءة قصصية وحوارية في قصة «كيف تُصنَع الأحلام؟» بمشاركة الكاتبة ميثة سلطان والرسامة أماني الشايب وحاورهما فيها الطفل ورد أحمد الغريب، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان شيكر.. أسلوب حياة سعيدة من تقديم الكاتبة شريفة زرزور.

ونظَّم قسم النشر والتوزيع جلسةً نقاشية بعنوان الذكاء الاصطناعي وصناعة إعلام شعبي أكثر ابتكاراً جمعت محمد الظاهر وشادي دياب، واحتضن برنامج دبي الدولي للكتابة جلسةً بعنوان الكبرياء الصيني.. نافذة إلى الصين بمشاركة المخرج والكاتب خيري بشارة وإدارة يارا المصري، وجلسةً أخرى بعنوان من القصة القصيرة إلى عالم الرواية: رحلة الكتابة والإبداع وشاركت فيها الكاتبة أمل الكعبي رؤاها مع الكاتبة شريفة زرزور التي أدارت الجلسة.

جلسة

وشهد جناح المؤسَّسة جلسةً تحت عنوان الريادة المعرفية عبر مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وقدَّمها جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وجدَّد مركز المعرفة الرقمي استضافة الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار حلول معرفية ورقمية، في جلسة تعريفية بالمركز.

وفي مظلَّة مبادرة بالعربي، عُقدت جلسة حوارية بعنوان قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز اللغة العربية وحمايتها بمشاركة الدكتور غسان برهان والإعلامية منورة عجيز.

وفي اليوم السادس من المعرض، حَفِل جناح المؤسَّسة بجملة من الفعاليات المعرفية اختتمت فيها مشاركتها الغنية التي استمرت طوال أيام المعرض، واستضافت استراحة معرفة جلسة نقاشيةً بعنوان الظلال الخفية: استكشاف الدوافع والألغاز في أدب الجريمة مع الكاتب عادل السميطي ونورة النقبي، وجلسة بعنوان تأريخ الذاكرة - الإمارات البحرين.. قراءة في ملمس الضوء بمشاركة الكاتبة نادية النجار وإدارة علياء المنصوري، وجلسة أخرى قدمتها الدكتورة نوال مصطفى وأدارتها رولا البنا وكانت بعنوان بين السطور وصناعة الأمل، كما جرى حفل إطلاق كتب الترجمة العلمية مع منتسبي ورشة الترجمة العلمية بمشاركة المترجم معاذ عيون، والمترجم وليد الباز اللذين حاورتهما لينا طراقجي.

ندوة أدبية

واستضافت منصة المؤسَّسة أيضاً حواراً مملوءاً بالمعرفة والفائدة جاء بعنوان اللعبة بدأت: تحوُّل التعليم عبر التعليم التفاعلي مع ماركوس مولر هابيغ، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة وذلك في إطار حوارات المعرفة، في حين استضاف مركز المعرفة الرقمي الدكتور خالد عبدالفتاح مرة أخرى في حوار مثمر للحديث عن التوجهات المستقبلية في المنصات الرقمية العربية.

وكان لبرنامج دبي الدولي للكتابة إضافته الخاصة عبر استضافة ندوة أدبية بعنوان قلم الإلهام: دور النقد في إثراء وتطوير الأدب والفكر وشارك فيها الدكتور صالح هويدي وأدارها عمر أحمد، أمَّا مبادرة بالعربي فقدَّمت للزوار جلسة عنوانها بم تتميز اللغة العربية؟ بمشاركة الدكتور حسين الرفاعي المنصوري وإدارة الكاتبة سلمى العالم.

وتختتم بذلك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها المتميزة في معرض أبوظبي للكتاب بنجاح لافت، حيث قدَّمت باقة متنوعة من الحوارات والجلسات التي نالت إعجاب الزوار وشهدت إقبالاً واسعاً.