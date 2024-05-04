يوسف القعيد يوقع «يحدث في مصر الآن» في جناح العويس

المصدر: أبوظبي – البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الجمعة حفلاً لتوقيع كتاب «يحدث في مصر الآن - الحرب في بر مصر» للروائي يوسف القعيد، الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل القصة والرواية والمسرحية الدورة 14.

وتحدث القعيد عن ظروف الكتابة في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، متذكراً أبرز الرموز الثقافية آنذاك، معرجاً على الحياة الاجتماعية للمبدعين أمثال جمال الغيطاني ومحمد حسنين هيكل ونجيب محفوظ، وغيرهم من الكتاب.

كما تحدث القعيد مطولاً عن علاقته مع المخرج صلاح أبوسيف الذي أخرج فيلم «المواطن مصري» المأخوذ عن رواية الحرب في بر مصر، وقال إنه عرف صلاح أبوسيف من خلال نجيب محفوظ.

حيث كانا يجلسان في مكان قريب من قهوة ريش، وقد كان نجيب محفوظ منظماً جداً يجلس مع المخرج صلاح أبوسيف ثم يأتي للجلوس معنا، وعندما عرفت أن نجيب محفوظ يذهب للجلوس مع المخرج صلاح أبوسيف طلبت منه أن أذهب معه مرة للقاء صلاح أبوسيف، وكان التعاون لتحويل الرواية إلى فيلم.

يذكر أن فيلم «المواطن مصري» يحكي قصة عمدة يُدعى عبدالرازق الشرشابي (عمر الشريف) حين يُطلب ابنه الأصغر توفيق (خالد النبوي) للتجنيد، فترفض زوجته (صفية العمري) ذهاب ابنها، فيقترح عليه أحد الأشخاص إرسال من ينتحل صفة ابنه للتجنيد بدلاً منه. بالفعل بعد ترهيب وترغيب يقنع أباً فقيراً يُدعى عبدالموجود (عزت العلايلي) بإرسال ابنه مصري (عبدالله محمود) للتجنيد بالرغم من أنه وحيد أمه وأبيه مقابل أن يعطيه خمسة أفدنة، وبالفعل يذهب مصري للجيش باسم ابن العمدة، ويستشهد.

حضر حفل التوقيع مجموعة من المثقفين الذين أثروا الجلسة بحوارات حول الأدب والسينما والسياسة والكتابة بشكل عام. بعدها وقع القعيد عشرات النسخ من كتابه للحضور.