مشاركة نوعية لـ«الشارقة للتراث» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة – البيان

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يشارك معهد الشارقة للتراث في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ33، خلال الفترة من 29 أبريل إلى غاية 5 مايو 2024، بأكثر من 800 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي، من بينها أحدث الإصدارات، وهي: «خطارات المغرب وأفلاج الجزيرة العربية البعد الحضاري والتنموي»، من إعداد الدكتور يحيى لطف العبالي، و«الخيمة في الصحراء الأطلنطية»، لرحال بوبريك، و«الصوت الرفيع الشاعر محمد بن لعبون تنقلاته الأخيرة بين البحرين والكويت»، بحث وتحقيق مبارك عمرو العماري، و«مونوغرافية الدار البيضاء»، ترجمة حسن أميلي، وعبدالعالي بحرار، و«الرواية الشفوية الأفريقية على محك تقاليد التدوين»، للدكتور أحمد الشكري، والعدد الأخير من سلسلة عالم التراث ومجلتي الموروث ومراود وغيرهما، بالإضافة إلى كم من العناوين القيمة، التي تلامس موضوعات ثقافية وتراثية متنوعة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: يندرج إصدار هذا الكم النوعي من الكتب والمنشورات ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة، والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر.

وأشار الدكتور منّـي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بالمعهد، إلى أن المعهد خطا خطوات متسارعة في مجال النشر، أكدت مستوى عالياً في صناعة الكتاب ونشر المعرفة، ضمن الرؤية المتكاملة التي يعمل المعهد على تحقيقها.

وأوضح أن الدورة الجديدة تميزت بالمشاركة بقسط وافر من الإصدارات النوعية، التي تلامس مختلف القضايا الثقافية والمعرفية.

يصاحب مشاركة المعهد في فعاليات المعرض برنامج ثقافي متنوع يشتمل على سلسلة من المحاضرات والندوات، التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين الإماراتيين، بالإضافة إلى الورش التراثية التي تستقطب الأطفال واليافعين، وتواقيع وإطلاقات لأحدث إصدارات المعهد.