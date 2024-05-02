وفد من مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة يزور مقر «إيسيسكو»

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في العاصمة المغربية الرباط، حيث استقبله في المقر الرئيسي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة. وفي إطار هذه الزيارة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والمنظمة.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في شهر مارس 2023 والتي تنص على تسخير خبرات وإمكانات الجانبين وتطوير التعاون الثنائي بما يدعم مسارات التنمية المعرفية، إضافة إلى تعزيز أداء دول المنظمة لتحسين ترتيبها في مؤشر المعرفة العالمي الذي يعد خارطة طريق للمؤشرات والأبحاث والدراسات المعرفية على نطاق عالمي.

شهد اللقاء الذي حضره الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نقاشات مثمرة حول سبل مواجهة التحديات المرتبطة بالبيانات التي يتضمنها تقرير «مؤشر المعرفة»، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تحديث الدول الأعضاء لهذه البيانات لتتبوأ المكانة الملائمة لحجم التطور المحرز في المجالات التي يرصدها المؤشر.

وخلال الزيارة، بحث الجانبان مشاركة المسؤولين عن «مؤشر المعرفة» في مؤتمر وزراء التربية والتعليم في العالم الإسلامي الذي ستستضيفه سلطنة عمان في العاصمة مسقط خلال شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى مشاركة «الإيسيسكو» في الدورة المقبلة من «قمة المعرفة» بدبي. ودرس الجانبان إمكانية عقد ورش عمل تعود بالفائدة على خبراء الدول الأعضاء في «الإيسيسكو» بغرض تعريفهم بآليات عمل «مؤشر المعرفة».

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المعرفي، يكتسب التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات أهمية غير مسبوقة. وتندرج هذه الزيارة ضمن مساعينا لمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات والجهات في مجال التنمية المعرفية. ونرى في هذه الزيارة فرصة لدفع عجلة التقدم وتعزيز الابتكار في المجال المعرفي الذي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها عالمنا».