المعرض يبحث علاقة نجيب محفوظ بالتاريخ والمجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت عنوان «نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع»، أقيمت أولى جلسات برنامج الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، المقام في مركز «أدنيك أبوظبي».

وشارك في الجلسة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة إسكندرية، والدكتور محسن الموسوي، أستاذ الدراسات العربية المقارنة في جامعة كولومبيا، والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة، والدكتور سعيد بنسعيد العلوي، أستاذ فخري في جامعة محمد الخامس، وأدارت الجلسة الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني.وقال الدكتور أحمد زايد:

«محفوظ أديب عالمي بكل المقاييس، وقد استطاع أن يبرز الجمال والخيال برؤية فلسفية ليجسد صور المجتمع..».وتناول د. محمد عفيفي تجربة محفوظ في الرواية التاريخية ومن ما قال د. سعيد بنسعيد العلوي: «تستحضر رواية محفوظ ثرثرة فوق النيل تاريخ مصر كله».وبين د. محسن الموسوي، أن محفوظ سابق لأوانه وهو من لفت الانتباه إلى الأدب العربي، ولا سيما أنه الروائي العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للأدب.