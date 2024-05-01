عادل خزام يتقلد «ذهبية» منظمة كتّاب العالم

المصدر: أبوظبي-البيان

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شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حفل تقليد الشاعر الإماراتي عادل خزام بالميدالية الذهبية، نظير فوزه بالجائزة الأولى في فئة النثر الأدبي عن كتابه «بريد الفيلسوف» من قبل منظمة كتّاب العالم.

وقامت رئيسة المنظمة الشاعرة الروسية مارغريتا آل بتسليمه شهادة الدبلوما مع الميدالية على هامش فعاليات المعرض. وقالت مارغريتا: «باسم منظمة كتّاب العالم» وباسم مهرجان أوراسيا الأدبي يسعدني أن ألتقي الشاعر والكاتب الأستاذ عادل خزام، كواحد من رموز الأدب في الإمارات العربية المتحدة.

وأن أهديه الميدالية الذهبية في النثر، تكريماً له، وتقديراً لكتابه الاستثنائي «بريد الفيلسوف»، الذي يسرني الإعلان عن صدوره قريباً عن دار نشر LIFFT في موسكو من ضمن السلسلة الذهبية لإصدارات الدار...».

بدوره، أعرب الشاعر عادل خزام عن سعادته بهذه الجائزة، لافتاً إلى أنها تعبر عن مستوى تطور الأدب الإماراتي وقدرته على الوصول إلى العالمية، منوهاً في الوقت نفسه على أهمية الأدب باعتباره عنصراً جوهرياً في بناء القوة الناعمة للدول.

وأهدى خزام هذا الفوز إلى دولة الإمارات التي أسهم مناخها الثقافي المنفتح في تأسيس أجيال واعية من الأدباء القادرين على توصيل رسالة الإمارات الثقافية إلى العالم.

وعن طبيعة كتابه الفائز (بريد الفيلسوف)، أشار إلى أنه يحتوي على مجموعة من النصوص الفلسفية النثرية التي تتطرق إلى مواضيع وجودية على شكل أسئلة جديدة وغير مسبوقة تصل إلى الفيلسوف عبر البريد ليقوم هو بالرد عليها بأسلوب نثري وشعري.