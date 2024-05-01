دبي في مايو.. فعاليات ترفيهية وحفلات فنية

المصدر: دبي – البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة من الأنشطة المميزة التي تتنوع بين الفنون وأسلوب الحياة العصرية والعروض الترفيهية الحية خلال شهر مايو الجاري.

وتشمل الفعاليات الرئيسية خلال شهر مايو مهرجان دبي للمأكولات، ومعرض فنون العالم دبي، أضخم فعالية للفن المعاصر في المنطقة، كما تشهد الإمارة سلسلة من الاحتفالات الموسيقية المذهلة بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين والعرب، بمن فيهم جيمس بلانت وشاغي ونجوى كرم ومارتن غاريكس وهانز زيمر وكاظم الساهر. وفيما يلي بعض من أهم الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال شهر مايو:

أنشطة فنية

ويقام معرض فنون العالم دبي، أكبر معرض فني للبيع بالتجزئة على مستوى المنطقة، من 2 حتى 5 مايو الجاري ضمن مركز دبي التجاري العالمي، ويستعرض ما يزيد على 4 آلاف عمل فني من أكثر من 300 صالة فنية وفنانين من 50 دولة.

بينما يعود مهرجان «مايكرو ميوتيك الإمارات»، أبرز مهرجان عالمي للإبداع الرقمي والموسيقى الإلكترونية، إلى دبي بدورته الثالثة ضمن حي السركال أفينيو، من 4 حتى 5 مايو بمشاركة مجموعة من الفنانين المميزين، بمن فيهم منسق الأغاني ماثيو جونسون، وثلاثي سالار أنصاري. ويعد المهرجان عشاق الفن والموسيقى بسلسلة من العروض الرائعة التي ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.

فعاليات حية

وتقدم نجمة الغناء اللبنانية نجوى كرم عرضاً مميزاً على مسرح كوكا كولا أرينا 3 مايو الجاري، حيث تقدم لجمهورها مجموعة من أغانيها.وتستضيف دبي أيضاً دورة جديدة من مهرجان روح الأرض 4 مايو الجاري في كوكاكولا أرينا، وإلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين الموهوبين، بمن فيهم نجم البوب الهندي بيني دايال، والمغني المميز أرقم العبري، والنجمة الشابة سيلين دي ماتاهاري.

ويستعد مسرح دبي أوبرا لاستضافة الفرقة الكاتالونية «ملوك الغجر» وقائدها تونينو بالياردو 2 مايو الجاري لإحياء حفل استثنائي.وتقام في مسرح كوكا كولا أرينا حفلة للفنان شاغي الحائز على جائزة جرامي، والفرقة البارزة في موسيقى «الآر آند بي» بلاك ستريت، لإحياء حفل مشترك يوم 11 مايو الجاري.

ويستعد أتلانتس النخلة لاستضافة مارتن غاركس، أحد أشهر منسقي الأغاني في العالم، خلال حفل في الهواء الطلق يوم 11 مايو الجاري. ويعود عازف التشيلو الشهير هاوزر لتقديم عرضين استثنائيين على خشبة مسرح دبي أوبرا 16 و17 مايو الجاري.وينضم المغني السعودي عايض يوسف إلى فرقة ميامي الكويتية خلال حفل مميز على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا يوم 17 مايو الجاري.

كاظم الساهر

يستعد مسرح كوكا كولا أرينا لاستضافة أحد ألمع النجوم العرب كاظم الساهر، الذي سيقدم عرضاً استثنائياً يوم 23 مايو الجاري مع أجمل الأغاني ومنها: «أنا وليلى»، و«ها حبيبي»، وغيرهما الكثير. وسيكون عشاق موسيقى البوب على موعد مع حفل مميز يحيه الفنان وكاتب الأغاني الشهير جايمس بلانت يوم 24 الشهر الجاري على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا. ويستعد الفنان توم غرينان لإحياء حفل استثنائي على مسرح «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام يوم 24 مايو، حيث يقدم مجموعة من أبرز أغانيه.

كما تحيي فرقة «برايم سيركل» الحائزة على جوائز حفلاً مميزاً على خشبة مسرح «بلا بلا» في ذات الأمسية. ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا في 26 مايو جلسة مع المتحدث الهندي الملهم الدكتور كومار فيشواس. ويعود مؤلف الأغاني هانز زيمر إلى دبي ليقدم تجربة صوتية وبصرية استثنائية في كوكا كولا أرينا يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل.