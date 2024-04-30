«ثلاث رؤى تشكيلية» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي - د ب أ

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يقام ضمن فعاليات الدورة الـ 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، معرض فني يحمل عنوان «ثلاث رؤى تشكيلية»، يضم لوحات لثلاثة فنانين هم المصريان وليد علاء الدين، وحسن زكي، والإماراتية ميرة القاسم.

ويقام المعرض برعاية مجموعة بيت الحكمة الثقافية، ويختصر التجربة التشكيلية للفنانين الثلاثة، حيث يستطيع زوار المعرض التعرف على العوالم الفنية لـ «علاء الدين» و«زكي» و«قاسم»، والإطلاع على تجربتهما في مجال الفنون التشكيلية، حيث تجمع تجاربهما الإبداعية بين أشكال مختلفة من التعبير بالشعر والقصة والرواية والموسيقى.

وحسن زكي فنان تشكيلي وشاعر وملحن مصري لحن للعديد من نجوم العالم العربي، ووضع ألحان أكثر من 20 عرضاً مسرحياً ومثّل مصر لأكثر من مرة في مهرجانات أوروبية، له أربعة دواوين شعر بالعامية المصرية قص ولزق، وحلم مش لابس هدوم، وحضرة على شرف الكلام، وله قيد النشر (نظرية التفكير)، وأقام ثلاثة معارض تشكيلية شخصية، بجانب مشاركته في عدد من المعارض الجماعية.

وأما وليد علاء الدين، فهو شاعر وكاتب ورسام مصري حاصل على ماجستير الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، شغل مناصب عدة بالصحافة الثقافية العربية، ويعمل حالياً مستشاراً لمركز أبوظبي للغة العربية.

من مؤلفاته في الرواية: ابن القبطية كيميا، الغميضة. والمسرح: 72 ساعة عفو البحث عن العصفور، مولانا المقدم وشي ف وشك. وفي الشعر: تردني لغتي إلي، وتفسر أعضاءها للوقت وفي أدب الرحلة: خطوة باتساع الأزرق. وله كتب في النقد الثقافي والأدبي. حاصل على جوائز أدبية عدة.

أما ميرة القاسم، وهي كاتبة وشاعرة ورسامة إماراتية، فقد عملت في أكثر من مؤسسة إعلامية، وشاركت في العديد من الأمسيات الشعرية في الدولة وخارجها. وغنى من كلماتها الفنان عبدالله بالخير، ولحن كلماتها وغناها الفنان خالد الشيخ، والفنان محمد اليافعي، والفنانة غالية بنعلي. وهي عضوة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.