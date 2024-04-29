بدور القاسمي: حريصون على دعم النساء في قطاع النشر وريادة الأعمال

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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وقّعت مبادرة «ببلش هير»؛ المنصة العالمية الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية وتعزيز تكافؤ الفرص وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في صناعة النشر، اتفاقية مع شركة «Visa» الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز مساعي الطرفين لدعم المرأة في قطاع النشر وريادة الأعمال.

وقّع الاتفاقية كل من الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»، والدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية، نائبة الرئيس الأول لشركة «Visa» في دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش فعاليات «مؤتمر الموزعين الدولي 2024»، وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان على دعم النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرص تعليمية، وجلسات توجيه وإرشاد، ومعلومات مفصلة عن الأسواق، ونصائح مهنية، لمساعدتهن على ترسيخ أنفسهن في منظومات الأعمال الإقليمية والعالمية.

تعاون وثيق

وقالت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير»: «شكّل التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين عاملاً أساسياً لنجاح مبادرة (ببلش هير) منذ انطلاقها في سنة 2019، ولهذا يسرنا التعاون مع شركة «Visa» والعمل معاً لمعالجة التفاوت القائم في تكافؤ الفرص في قطاعاتنا، إذ تتوافق أهدافنا وطموحاتنا بعدة طرائق عبر مشروع (She’s Next)، وستتيح لنا هذه الاتفاقية تعزيز الدعم الذي نقدمه للنساء في قطاع النشر وريادة الأعمال».

من جهتها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية، نائبة الرئيس الأول لشركة «Visa» في دول مجلس التعاون الخليجي: «يسرنا في شركة «Visa» أن نعلن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادرة (ببلش هير) والرامية إلى تقليص الفوارق في الوصول إلى فرص متكافئة ضمن قطاع النشر العالمي، إذ يسهم هذا التعاون في تعزيز التزامنا دعم المرأة في صناعة النشر وريادة الأعمال».

ورش عمل

وفي خطوة أولى لتجسيد هذا التعاون المهم، قدمت شركة «Visa» الرعاية لقاعة «ببلش هير» المشاركة في «مؤتمر الموزعين الدولي 2024»، وأشرفت على تنظيم عدد من ورش العمل للناشرات وبالشراكة مع مبادرة «شي تريدز» التابعة لـ«مركز التجارة الدولية».

واستضافت قاعة «ببلش هير» نخبة من المتحدثين والخبراء من قطاعي النشر والأعمال، موفرة للعاملات في قطاع النشر فرصة المشاركة في جلسات تعليمية وتثقيفية عن كيفية تحقيق أهدافهن المهنية والريادية، إلى جانب تقديم النصائح والتوجيهات المهنية، وفرص الحصول على الإرشادات الفردية المتخصصة، وصور فوتوغرافية مهنية، وفي وقت لاحق من العام الجاري، ستشارك قاعة «ببلش هير» بالشراكة مع شركة «Visa» في فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024»، ضمن برنامج فعاليات مبادرة «ببلش هير».

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل مبادرة «ببلش هير» على دعم شركة «Visa» في تنظيم الدورة المقبلة من مبادرة «She’s Next»، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها سيدات عبر توفير التمويل والبرامج التدريبية والإرشادية، إذ ستسهم مبادرة «ببلش هير» في الدورة المقبلة بوصفها شريكاً للمشروع، وستحرص على تقديم أفكار ورؤى فريدة عن القضايا المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على المستويين الإقليمي والعالمي في قطاع النشر.