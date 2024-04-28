إطلاق أول منصة إماراتية لأخبار المجوهرات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إطلاق أول منصة إماراتية إلكترونية لأخبار المجوهرات والساعات الفاخرة باللغة العربية، وتحمل اسم «حكايا المجوهرات»، «تي جيه تي»، وذلك في حفل كبير أقيم يوم الأربعاء، حضرته نخبة من أشهر صناع ومصممي المجوهرات في الإمارات والمنطقة العربية.

وقال رجل الأعمال الإماراتي وليد العوضي مالك المنصة: تعد «حكايا المجوهرات»، أول منصة إلكترونية تنشر أخبار المجوهرات باللغة العربية. وأضاف العوضي: تهدف المنصة الجديدة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لمصممي الذهب والمجوهرات من خلال تسليط الضوء عليها وتدريب ملاكها على يد خبراء ومتخصصين في الصناعة من مختلف أنحاء المنطقة.

وحضر حفل إطلاق المجلة مجموعة من الفنانين العرب منهم ماجي بوغصن وماجد المصري ومي كساب ووسام حنا والكاتبة نادين جابر، وقدم الحفل الإعلامي رودولف هلال والإعلامية نهى نبيل، ونظم الحفل شركة «ايفنتي يو ايه اي» ومستشارة العلاقات العامة مايا بركات.

وأحيت الحفل النجمة نوال الزغبي التي أطلت مرتدية مجوهرات بقيمة خمسة ملايين دولار، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها، كما قدمت المطربة السورية شيرين سايس مجموعة من أشهر الأغاني السورية.

وتضمن الحفل عرضاً للمجوهرات من مختلف العلامات التجارية المتواجدة في المنطقة ومنها عرض لأحدث تصميمات سالم الشعيبي للمجوهرات.