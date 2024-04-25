قائمة «نيويورك تايمز» لشهر أبريل.. روايات إنسانية وفانتازيا وخيال علمي

المصدر: دبي – رشا عبدالمنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت «نيويورك تايمز» قائمة أشهر الإصدارات للكتب والروايات التي من المتوقع أن تلقى انتشاراً وشعبية خلال الشهر الجاري، وتنوعت بين الروايات الإنسانية والتنمية البشرية، إلى جانب الأدب والتاريخ، وكذلك الفانتازيا والخيال العلمي.

1. «مقبرة لقصص غير مروية»، بقلم: جوليا ألفاريز

بعد عقود في أمريكا، تقاعدت الكاتبة الدومينيكانية آلما كروز، في قطعة صغيرة من العقار الذي ورثته في وطنها، ومع ذلك، لا تزال مجموعة من القصص التي لا يمكن كبتها تناضل لتروى، لذا بنت مقبرة، حيث يمكن لأرواحها الصعود مرة أخرى.

2. «شجرة المانجو»، بقلم: آنابيل توميتش

تفتتح الرواية بذكريات توميتش الحلوة والحادة الطابع، حيث تم اعتقال والدتها لتهديد لص بمسدس. لا أحد يفاجأ -والدة توميتش هي قوة من الطبيعة، وشجرة المانجو المحبوبة هي الجذر المجازي لعائلتهم الحيوية التي تعاني من تعقيدات كثيرة.

3. «الميراث الصقلي»، بقلم: جو بيازا

ترتكز على توجه السرد المشترك في آخر أعمال بيازا المرتبطة بالطعام، حكاية الطاهية في فيلادلفيا التي تكافح وتحترم رغبة عمة محبوبة مضطربة على فراش الموت بالسفر إلى أرضها الإيطالية الأصلية.

4. «الحدود»، بقلم: نيل فرويدنبرجر

لا حدود تقريباً لطموحات رواية فرويدنبرجر الضخمة الجديدة، التي تنتقل من جزيرة بركانية صغيرة في جنوب المحيط الهادئ إلى أودية مانهاتن الخرسانية في قصة معقدة عن تقاسم الأبوة والأمومة.

5. «البحر الواسع»، بقلم: هامبتون سايدز

تدور أحداث الرواية حول حياه الضابط البحري البريطاني جيمس كوك في رحلته عبر العالم في عام 1776؛ كان هدفه الظاهري نقل «ماي»، شاب من تاهيتي، إلى بولينيزيا، لكن كما يظهر سايدز في هذا السرد الحي، فإن المحصلة النهائية لرحلة كوك هي مواجهته للنتائج الهائلة لتدخله في المنطقة.

6. «النساء»، بقلم: كريستين هانا

تدور الرواية خلال حقبة مضطربة وتحولية في أمريكا، الستينيات، وتقدم صورة حميمة لامرأة تبلغ سن الرشد في وقت خطير وحكاية ملحمية لأمة قسمتها الحرب وكسرتها السياسة، لجيل تغذيه الأحلام وتائه في ساحة المعركة.