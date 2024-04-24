فعاليات مهرجان الجبل الثقافي تنطلق غداً

المصدر: الفجيرة – البيان

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الجبل الثقافي، في اجتماعها الثلاثاء، بمقر دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، عن الموعد الجديد لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار، بعد تأجيله بسبب تداعيات الحالة الجوية التي تأثرت بها الدولة على مدار الأيام السابقة.

وكشف الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، رئيس اللجنة المنظمة، أن المهرجان سيقام غداً الجمعة، والسبت، في القرية التراثية بمنطقة مضب بالفجيرة، تحت شعار «حديث الطبيعة». مشيراً إلى أن إمارة الفجيرة على موعد مع حدث ثقافي مهم، يرسخ من مكانتها كوجهة ثقافية بارزة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، ومجتمع مستدام يحتضن الطاقات الإبداعية.

من جانبه، قال سعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة: «إن التراث الإماراتي له حضور بارز في المهرجان، من خلال أجنحته المتنوعة، التي تعبق بروح الأصالة، حيث سيعيش الجمهور تجربة استثنائية، تجسد عبق التاريخ والتراث العريق للدولة». مؤكداً أن الدائرة تحرص دائماً على دعم المشاريع الثقافية والفنية التي تسهم في الحفاظ على الهوية ومواكبة العصر الحديث.

من جهته، أوضح الدكتور حمد البقيشي مدير المهرجان، أن الدورة الثالثة تتميز بأنشطة نوعية، منها توقيع وثيقة «الاستدامة الثقافية»، وهي تأكيد لدور الكتّاب والأدباء في تعزيز الاستدامة الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق «حمامة السلام، رسالة الإمارات إلى العالم»، وزراعة أشجار الغاف في حديقة الشعراء.