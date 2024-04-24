«صبحية» و«البحر الأحمر يبكي» ينافسان في مهرجان مالمو السينمائي

المصدر: دبي - البيان

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ينافس الفيلمان، الإماراتي «صبحية» للمخرجة أمل العقروبي، والأردني «البحر الأحمر يبكي» للمخرج فارس الرجوب، في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، المنعقد حتى 28 أبريل، في مسابقة الأفلام القصيرة، وهما من توزيع MAD Solutions.

وفيلم «صبحية»، الذي يعرض بعد غد الجمعة، من بطولة رانيا كردي، وفاتن عمري، وأميرة الشنطي، وهيو ماير، وهو من إنتاج إماراتي بريطاني مشترك، وتبدأ أحداثه عندما تدعو «رولا زينة» وابنتها الشابة ريم لتناول القهوة العربية، ويتم تشجيع ريم على المشاركة في طقوس قراءة فنجان القهوة، لكنها تحصل على أكثر مما كانت تتوقعه، حيث تنحرف الطقوس عن مسارها، حيث لن تعود الأمور كما كانت.

أما «البحر الأحمر يبكي»، الذي كتبه فارس الرجوب بالتعاون مع ماثيو لاباليا، فهو من بطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ويحكي عن آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وتسافر إلى مكان ناءٍ، حيث اختفى حبيبها لتستعيد الشعور بوجوده.

الفيلم، الذي يعرض يوم غد، شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، مسجلاً نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان العريق، ثم خاض بعدها رحلة ناجحة في عدة مهرجانات دولية كان آخرها غينت للأفلام القصيرة ببلجيكا، حيث فاز بجائزة جسر الثقافات، بالإضافة لجائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير.