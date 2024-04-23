350 عنواناً لمركز أبوظبي للغة العربية في «تونس الدولي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية مشاركته في الدورة الـ38 من معرض تونس الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية التونسية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 28 أبريل الحالي، حاملاً معه نحو 350 عنواناً من إصداراته، بينها 50 إصداراً جديداً.

ويتيح جناح مركز أبوظبي للغة العربية لزوّار المعرض فرصة الاطلاع على أهم الإصدارات الحديثة والمعاصرة من مختلف أنواع الأدب والعلوم الإنسانية وأدب الطفل، إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية، وذلك ضمن مئات الإصدارات لمشروع كلمة وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.

كما يُقدم الجناح مجموعة مميزة من الكتب الأدبية والتاريخية وكتب الرحلات والأعمال الثقافية الخاصة بمشروع «إصدارات»، وذلك ضمن جهوده للترويج لإصدارته المختلفة والمتنوعة، وانسجاماً مع استراتيجيته في تعزيز التواصل مع الجمهور، والوصول إلى مختلف شرائح القرّاء في أماكنهم، لتحقيق أهدافه في نشر ثقافة القراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية في مختلف الفعاليات الثقافية.

وتأتي مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في «معرض تونس الدولي للكتاب» بشكل دوري، لكونه ظاهرة ثقافية سنوية عريقة تنظمها وزارة الشؤون الثقافية التونسية منذ العام 1981، وتنعقد في «قصر المعارض» في العاصمة تونس، ويشمل برنامج المعرض لهذا العام أنشطة فكرية وثقافية متنوعة وعدداً من الفعاليات على هامش المعرض، الذي يستضيف في نسخته الحالية 300 دار نشر مشاركة، تعرض نحو 500 ألف عنوان.