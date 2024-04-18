العراق يستعيد قطعة أثرية سومرية من متحف أمريكي

المصدر: بغداد ــ د ب أ

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تسلَّم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أول من أمس، قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية 2900 - 3000 سنة قبل الميلاد، من متحف الميتروبوليتان في نيويورك.

وأشاد السوداني خلال مراسم تسلم القطعة الأثرية، بـ «الجهود التي بُذلت لإيصال هذه القطعة الأثرية، وإجراءات تسليمها للسفارة العراقية»، معتبراً أن «هذه المبادرات ستعزز العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية»، بحسب بيان للحكومة العراقية، وزع فجر أمس الأربعاء. وقال: إن الآثار العراقية تمثل هوية البلد، وتاريخه وحضارته.

وتابع: «إن الحكومة تواصل مساعيها لاستعادة جميع القطع الأثرية التي تعود إلى الحضارات الرافدينية، لا سيما بعد أن تعرض البلد إلى موجة من السرقة والإهمال خلال الحقب الماضية، ما تسبب بفقدان هذا العدد الكبير من المقتنيات الأثرية التي تؤرخ حضارة العراق، وتوثق إسهاماتها الإنسانية».