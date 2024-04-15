«موسم دبي الفني» حكايات جمالية تعانق بانوراما الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي ـــ جاسم حمد

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شكل موسم دبي الفني 2024، رافعة أساسية للاقتصاد الإبداعي في الإمارة، إذ حفل بفعاليات ومعارض ومهرجانات متنوعة ذات مستوى عالمي وقيمة اقتصادية وجمالية فريدة، أقيمت تحت شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، معززاً مكانة دبي بوصفها ملتقى حضارياً عالمياً ومركزاً عالمياً للإبداع، يجمع أبناء الثقافات وينسج قصصاً لحوار ولقاء الحضارات.

ومن بين أهم الفعاليات التي تضمنها الموسم، مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي أقيم من 23 فبراير وحتى 3 مارس الماضيين، في حي الشندغة التاريخي، ويعد فعالية بارزة في تحفيز المواهب وإيجاد منافذ نوعية لها، لتوسيع إبداعاتها والتعريف بنتاجاتها المهمة، وحقق المهرجان في دورته في العام الحالي نجاحات نوعية، وأرقاماً قياسية تبرز مكانته في الخريطة الفنية المحلية والإقليمية، إذ استقطب أكثر من 162 ألف زائر، تابعوا مجموعة الأعمال والروائع الفنية التي زينت بيوت حي الشندغة التاريخي، وتفاعلوا مع العروض الفنية والترفيهية وورش العمل والجلسات النقاشية التي شهدها المهرجان على مدار 10 أيام، وشهدت نسخة المهرجان لهذا العام مشاركة أكثر من 500 فنان من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 300 عمل فني توزعت على 14 بيتاً قدم كل واحدٍ منها أنواعاً مختلفة من الفنون.

«آرت دبي»

أما «آرت دبي 2024»، الذي أقيمت فعالياته في مدينة جميرا في الفترة من 1 وحتى 3 مارس الماضي، (مع يومين أولين لكبار المقتنيين في 28 و29 فبراير الماضي)، فبات منصة عالمية للفنون والمبدعين والمقتنين، من أنحاء العالم كافة، فيمثل تظاهرة ثقافية فنية وعالمية سنوية، تجمع المتخصصين في دبي ضمن مظلة هذا المعرض العريق، ليتحاوروا ويرسموا خرائط التطور المستقبلي في الفنون، وليعرضوا باقات منتجات لأهم القاعات العالمية والفنانين الأشهر في العالم.

ويشهد المعرض سنوياً صفقات مبيعات تصنف من بين الأعلى عالمياً، للأحداث الفنية المشابهة، وبات الحدث وجهة ومقصداً للخبراء الفنيين الأبرز من إيطاليا وفرنسا وأمريكا والدول كافة العريقة في حقول الفنون، وربما أن النتائج التي حققتها الدورة الأخيرة للمعرض، تروي بعضاً من نجاحاته وتبرز أهميته الكبيرة، فشارك فيه أكثر من 120 قاعة عرض معاصرة وحديثة ورقمية عززت حضور المعرض حدثاً عالمياً رائداً يجمع الفنون الرقمية بالفن المعاصر، وعزز الحدث مكانة دبي وجهةً للابتكار الثقافي إقليمياً ودولياً.

«طيران الإمارات للآداب»

ورسخ مهرجان طيران الإمارات للآداب 2024 مكانته العالمية، وجهة عالمية ثقافية وجسراً للقاء الحضارات، حيث جمع نخبة من الكتاب والمفكرين من دول المعمورة كافة، شاركوا في جلسات نقاشية ثرية تطرح جملة قضايا فكرية وأدبية مهمة، وقدم المهرجان في دورته الأخيرة التي أقيمت من 31 يناير حتى 6 فبراير الماضيين، في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي»، أكثر من 160 فعالية، وبرنامجاً حافلاً بالتجارب الإبداعية، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين في شتى مجالات الفكر والثقافة.

«المرموم فيلم من الصحراء»

أما «المرموم: فيلم في الصحراء»، فبات جذوة إبداع نوعي وتحفيز مثالي، لصناع السينما، إذ يعزز إمكانات وقدرات المواهب الناشئة عبر عروض وجلسات وفعاليات فريدة، ويستقطب أبرز صناع السينما، ليقدموا خبراتهم للشباب، وقد عرض في دورته الأخيرة التي أقيمت في يناير الماضي، أكثر من 70 فيلماً روائياً، إلى جانب تنظيم نحو 30 ورشة عمل، و10 ندوات وجلسات حوارية متنوعة وبمشاركة نخبة من المختصين في صناعة السينما.

ومن بين أبرز الفعاليات الأخرى التي شملها موسم دبي الفني 2024، «مهرجان دبي للأضواء» الذي نظمته مدينة إكسبو دبي وبشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» في «ساحة الوصل» في الفترة من 26 يناير وحتى 4 فبراير من سنة 2024، واستضاف عروضاً لمجموعة تجارب فريدة تجمع بين روائع الفنون والثقافة وتأثيرات الضوء العميقة.

وشكل «مهرجان القوز للفنون» بانوراما فنية ثرية بمقومات الإبداع، وشاركت فيه تجارب عالمية بارزة ومنها تجربة ابتكرها الفنان الياباني المُقيم في لندن يوري سوزوكي.

وضمن أبرز الفعاليات في الموسم، معرض «بيغ باد وولف» الذي أقيم مارس الماضي بمدينة دبي للاستوديوهات وبشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، وتضمن مجموعات ثرية من الكتب والإصدارات وبحسوم تصل إلى 75%. ذلك علاوة على باقات الحفلات المهمة التي أقيمت في دبي لأشهر الفنانين والفرق العالمية.