«كوكا كولا أرينا دبي».. أبريل حافل بالموسيقى

المصدر: دبي – البيان

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تحتضن دبي مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية الحية التي ستقام خلال أبريل الجاري، لتوفير تجارب مميزة لسكان المدينة وزوارها على حد سواء.

وتقدم «كوكا كولا أرينا»، باقة من العروض الموسيقية المختارة لتلبي مختلف الأذواق والثقافات.

في 14 الجاري بكوكا كولا أرينا، يقدم النجمان الفلبينيان الشهيران سارة جيرونيمو، وبامبو، حفلاً موسيقياً مشتركاً، حيث تعود جيرونيمو لتبهر الجمهور بصوتها الرائع، ويشاركها الحفل بامبو، نجم الروك الحائز جوائز والشهير بحضوره الفريد على المسرح. ويمثل هذا الحفل فرصة لمحبي الموسيقى الفلبينية الأصيلة للقاء اثنين من أشهر فناني الفلبين، حيث سيؤدي بامبو مجموعة من أشهر أغنياته المميزة بإيقاعات «الروك» على المسرح، بينما تقدم جيرونيمو أبرز أغنيات ألبوماتها الناجحة.

نجاح واسع

وتستضيف دبي لأول مرة، في 19 الجاري، عرضاً للفنان ذا كيد لاروي، الذي تمكن من تحقيق نجاح واسع على الرغم من أنه يبلغ 20 عاماً فقط، لاسيما أغنيته الشهيرة «ستاي»، التي استمرت ضمن قائمة بيلبورد هوت 100 لمدة 17 أسبوعاً، كما يجدر التذكير بأن الفنان الأسترالي أطلق أخيراً ألبومه الجديد ذا فيرست تايم، حيث يستعد ليبهر جمهوره بأجمل أغانيه على مسرح كوكا كولا أرينا، بمشاركة مغني الراب إيان ديور والمغني وكاتب الأغاني كارل وولف.

ويستعد النجم أريجيت سينغ الملقب بملك الغناء لتقديم أروع أغاني بوليوود وموسيقى البوب المحبوبة في 27 الجاري في كوكا كولا أرينا، إذ سيستمتع الحضور بأغانيه الرومانسية الشهيرة، مثل كيساريا وسامجاوان وتوم كاي مايل، على مسرح جديد تم بناؤه خصيصاً لهذه المناسبة.

وسيلمع نجوم فرقة «الآر أند بي بويز تو مين» الفائزة بجائزة غرامي في حفل موسيقي في 28 الجاري في كوكا كولا أرينا. وتضم الفرقة ناثان موريس ومغنيي التينور وانيا موريس، وشون ستوكمان، الذين سيمتعون المعجبين بمجموعة من أغانيهم الشهيرة، بما فيها الأغاني الكلاسيكية، مثل موتونفيلي وإتس هارد تو ساي جود باي تو يستردي.

موعد مع الأسطورة

ويبقى القول إن جمهور «كوكا كولا أرينا»، سيكون على موعد مع الأسطورة والمؤلف الموسيقي الهوليوودي الشهير هانز زيمر الحائز جائزة «غرامي أوارد» لأكثر من مرة، الذي سيعود إلى دبي، حيث يحيي عرضاً مباشراً تستضيفه «كوكا كولا أرينا» في 31 مايو، يقدم فيها أجمل المقطوعات الموسيقية التي ارتبطت بأشهر الأفلام السينمائية، والكثير غيرها.