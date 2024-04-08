قنوات وإذاعات «دبي للإعلام» تواكب عيد الفطر ببرامج متفردة

المصدر: دبي ـــ البيان

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باقة متفردة من البرامج والأعمال الدرامية تواكب بها «دبي للإعلام» أيام عيد الفطر المبارك، حيث كشفت عن الانتهاء من إعداد دورة برامجية خاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية، تتضمن مجموعة منوعة من الفقرات المميزة التي تتناسب مع كافة فئات المجتمع، وتلبي متطلباتهم، وتبرز ما تتميز به دبي من أجواء خاصة طوال فترة أيام العيد، وما تشهده من فعاليات واحتفالات متنوعة.

الفضل العظيم

وسيبدأ البث الخاص بـ «تلفزيون دبي»، مع إشراقة صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، بنقل حي ومباشر لصلاة العيد، التي تقام في تمام الساعة 6:00 صباحاً في كافة أنحاء دبي، ويليها نقل صلاة العيد من مكّة المكرمة في تمام الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، ومن ثم سيتابع الجمهور برنامج «الفضل العظيم»، الذي سيطل في تمام الساعة 8 صباحاً، بحلقة خاصة، تضيء على سنن العيد وفضائله.

في حين تطل الإعلامية ديالا علي وزميلها حسن حبيت في تمام الساعة 10:30 صباحاً، عبر برنامج «معاً في العيد»، الذي يتابع احتفالات العيد في دبي، وما تتميز به من أجواء الفرح والبهجة، من خلال تشكيلة تقارير منوعة، يقدمها مراسلو التلفزيون، ويضيئون فيها على العادات والتقاليد، والعديد من التجارب الترفيهية التي تتميز بها دبي، وتبرز جمالياتها وأسواقها ومناطقها النابضة بالحياة.

وسيتابع الجمهور في أولى أيام عيد الفطر المبارك، عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات العربية والخليجية، وهي: «منت رايق» و«فراولة» و«نقطة انتهى» و«الخن» و«ورثة بن عاقول»، إلى جانب أحداث المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي»، الذي يعرض في تمام الساعة 21:00 مساءً.

«كاربول كاريوكي 6»

وسيكون متابعو تلفزيون دبي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، على موعد مع حلقة استثنائية من برنامج «كاربول كاريوكي 6»، تبث في تمام الساعة 22:30 ليلاً، وفيها يستضيف وسام بريدي، الفنان المصري أحمد حلمي، في أجواء عفوية، لا تخلو من روح الفكاهة، ليكشف خلال جولته في أرجاء دبي، عن أنشطته وآخر أعماله الفنية، وبعض المواقف التي مر بها خلال مسيرته الفنية. ويلي ذلك في تمام الساعة 23:30 ليلاً، عرض الحلقة الأخيرة من برنامج المسابقات «آخر كلام»، الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، وتتفاعل فيه مع مشاهدي القناة من خلال اتصالاتهم، ليشكل ذلك بمثابة دعوة للدخول في تحديات متنوعة، تتضمن طرح مجموعة من الأسئلة والألعاب الشيقة.

ويعرض التلفزيون على مدار أيام عيد الفطر، باقة من الأفلام الأجنبية، ومن بينها: (Zack Snyder›s Justice League) و(Godzilla Vs Kong) و(Ava) (The Father)، و(The Green Knight) و(Annette)، وغيرها من الأفلام السينمائية التي تعرض للمرة الأولى على شاشة تلفزيون دبي، إلى جانب مجموعة من البرامج الترفيهية والثقافية النوعية، ومن بينها «الراوي»، من تقديم الكاتب والباحث جمال بن حويرب، و«دروب 11» من تقديم الإعلامي علي آل سلوم، و«شطرنج» الذي يقدمه الإعلامي والممثل عبد الرحمن الدين، وغيرها.

نجوم ومسلسلات

في المقابل، أعدت قناة «سما دبي» لفترة العيد دورة برامجية خاصة، تبدأ في تمام الساعة 6:00 صباحاً، بنقل حي ومباشر لصلاة العيد من دبي، ويليها نقل صلاة العيد من مكّة المكرمة في تمام الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، ومن ثم سيتابع الجمهور فقرات برنامج «الفضل العظيم»، الذي سيطل في تمام الساعة 8 صباحاً بحلقة خاصة.

وعلى مدار أيام العيد، تعرض القناة باقة من البرامج الخاصة، وعلى رأسها برنامج «عساكم من عواده»، الذي تقدمه الإعلامية سماح العبار، وتستضيف من خلاله مجموعة من نجوم الأعمال الدرامية المحلية التي عرضتها القناة على مدار شهر رمضان المبارك، حيث سيتابع الجمهور خلال الحلقة الأولى التي تعرض أولى أيام العيد في الساعة 11:00 صباحاً، لقاءات خاصة مع نجوم مسلسل «وديمة وحليمة 3»، وهم: الفنان أحمد عبد الرزاق، والفنان أحمد المازم، والفنانة أشجان، إضافة إلى مخرج العمل عمر إبراهيم، فيما تستضيف حلقة البرنامج الثانية التي تعرض في 11 أبريل الجاري، نجوم المسلسل الإماراتي «بيت أبونا»، وهم الفنان مروان عبد الله صالح، والفنان عبد الله سنكور، والفنانة صوغة، وكذلك مؤلف ومنتج العمل، وسيحل نجوم المسلسل الإماراتي «ذاكرة قلب»، وهم الفنان أحمد الجسمي، والفنان ماجد أحمد الجسمي، والفنانة ليلى المقبالي، وريم حمدان، ضيوفاً على حلقة البرنامج الثالثة، التي ستعرض في 12 أبريل الجاري، في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

«بصمات 7»

وتعرض قناة «سما دبي» برامج «بصمات 7»، للكاتب عوض بن حاسوم الدرمكي، و«المفتش فصيح 3» من تقديم الإعلامي أيوب يوسف، و«دروب 11»، وفيه يرفع الإعلامي علي آل سلوم، شعار «ما وراء الأسطورة»، وكذلك برنامج «الطبيعة مع علي بن ثالث»، حيث يضيء فيه على جماليات الطبيعة المحلية، كما تتزين القناة خلال أيام العيد بأقوى حلقات برامج المسابقات الترفيهية والتراثية، ومن بينها «المندوس»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل عبد الله في تمام الساعة 21:00 مساءً، وسيتم خلاله الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن شقة في دبي، وبرنامج «السنيار» من تقديم الإعلامي أحمد عبد الله، والإعلامية رحاب المهيري، وستبث في أولى أيام عيد الفطر من حي الشندغة التاريخي، في تمام الساعة 22.30 بتوقيت الإمارات.

«وديمة وحليمة 3»

وستتضمن دورة «سما دبي» الخاصة، الحلقات الأخيرة للمسلسلات المحلية والخليجية، وهي «وديمة وحليمة 3»، و«بيت أبونا» و«ذاكرة قلب»، ومسلسل «شعبية الكرتون 18»، والمسلسل الخليجي «سحيلة بنت عديم»، كما تعرض القناة مجموعة مسرحيات كوميدية، من أبرزها «مسرحية هلوسة»، والجزء الثاني من «عزوبي السالمية»، ومسرحية «بيت بو سند»، وتمتاز هذه الأعمال بخفة ظلها وحكاياتها الكوميدية.

«عساكم من عواده»

من جهة أخرى، تواكب إذاعة «نور دبي» أيام عيد الفطر المبارك، بباقة متنوعة من البرامج الخاصة، وعلى رأسها «عساكم من عواده»، الذي يبث أول وثاني أيام العيد، بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً، ويستعرض البرنامج أهم الأنشطة الترفيهية والأماكن السياحية في دبي، التي يمكن زيارتها خلال فترة العيد، ويتم خلاله استقبال اتصالات الجمهور، وتهانيهم بحلول العيد، ويتولى تقديمه في اليوم الأول كل من هدى الفهد وميرهان الدسوقي وأمل محمد، فيما يقدم فقراته في ثاني أيام العيد كل من الإعلامي كفاح الكعبي وجمعة بن ثاني.

«حياك يا العيد»

في المقابل، سيكون أثير إذاعة دبي مشغولاً بالعديد من الفقرات، التي تعكس نبض دبي، ومشهدها الاحتفالي طوال فترة أيام العيد، وسيتم خلالها تقديم خمس حلقات مميزة، ستكون مخصصة لاستقبال اتصالات الجمهور، والتفاعل معهم عبر مجموعة من المسابقات التي تمنح من خلالها الإذاعة جائزة قيمة، تتمثل في رحلة لشخصين إلى جزر المالديف، مقدمة من «فلاي بيوند» و«منتجع جولي بيينغ».

وتتضمن الدورة البرامجية للإذاعة الخاصة بالعيد، برنامج «حياك يا العيد»، الذي يقدمه سيف عبد الله وماجد الجناحي، وكذلك برنامج «مساكم عيد»، الذي تتولى تقديمه في اليوم الأول كل من سلامة السويدي ولونا غفرة، فيما يقدم فقراته في ثاني أيام العيد كل من فاطمة عبد الرحمن وسارة البلوشي، وتقدم سوسن سعد وسامر الطرابلسي برنامج «سهرة العيد»، الذي يتضمن مجموعة من اللقاءات الحية، كما تنضم الإذاعة إلى قناة «سما دبي» في بث مشترك، لتقديم مجموعة من البرامج الخاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.