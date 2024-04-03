رانيا يوسف: «بقينا اتنين» عرض في رمضان «بالصدفة»

المصدر: القاهرة ـــ عزة عبد الحميد

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لفتت الفنانة رانيا يوسف انتباه الجمهور خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث عرض لها مسلسل «بقينا اتنين» وأجلت لها 3 أعمال أخرى كان من المفترض أن تنافس في السباق الدرامي الرمضاني.

وحول تفاصيل مشاركتها في مسلسل «بقينا اتنين»، الذي تم عرضه خلال الشهر والأعمال التي تم تأجيلها؛ أكدت رانيا يوسف إنه لم يكن بحسبانها على الإطلاق تأجيل الأعمال الثلاثة التي تعاقدت عليها وصورت مشاهد عدّة منها، مشيرة إلى أن مسلسل «بقينا اتنين»، تم عرضه في رمضان عن طريق «الصدفة البحتة». وأكدت أن ظروف وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز كانت هي السبب في تأجيل مسلسل «بقينا اتنين» ليأتي بعدها قرار عرضه خلال شهر رمضان الحالي.

وحول مناقشة المسلسل لقضية شائكة، مثل كيفية تعامل الأزواج مع بعضهم البعض عقب الانفصال، أوضحت أنها مرت بهذه التجربة بعد انفصالها الأول ولم يكن هناك أي وفاق بينها وبين طليقها في ذلك الحين ومرورها بهذه التجربة هو ما شجعها على الموافقة على العمل، كما أن العمل به كوميديا وهو ما يميزه عن أي عمل آخر.

وأشارت إلى أن هناك شبهاً كبيراً بينها وبين الشخصية التي تجسدها في العمل، في عدة جوانب منها أنها مستقلة مادياً بالإضافة إلى العديد من المواقف التي مرت بها بالفعل والتي تتشابه مع شخصية البطلة وهو ما يوضح مصداقية الكاتبة فيما قامت بتقديمه.

وعن رأيها في الأعمال التي تقدم بطولات جماعية، أكدت يوسف أنها تفضل البطولة الجماعية على الفردية، لأنها تعطي للعمل نجاحاً أكبر وانتشاراً أقوى بين الجمهور، ولكنها لا تمانع بالتأكيد في تقديمها للبطولة المطلقة ولها أعمال عدة في هذا الإطار ولكن العمل وسط مجموعة من الفنانين هو المحبب لها.