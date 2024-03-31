الموروث الشعبي .. ينبوع يلهم مواهب الإمارات

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تعدّ دبي واحدة من أبرز مدن العالم الزاخرة بالتعددية الثقافية، فيما يظل موروثها الشعبي وتراثها الممتد عبر الأجيال مصدر إلهام للمجتمعات الإبداعية والفنية، حيث تتجلى آثار التراث الإماراتي بالفنون البصرية في دبي، عبر العديد من العناصر والمظاهر التي تبرز الهوية الإماراتية الأصيلة؛ فالفنانون المحليون والمواهب الناشئة يستوحون أجمل الإبداعات من التقاليد والعادات الإماراتية، ما يجعل أعمالهم تحمل بصمة ثقافية متميزة.

بصمة إماراتية

وعن أهم الجوانب التي تبرز تأثير التراث الإماراتي وانعكاسه على مشروعات وتصاميم الفنون التشكيلة، يقول الفنان والمهندس الإماراتي خالد البنا: استخدام الألوان والزخارف التقليدية في الأعمال الفنية، إضافة إلى تصوير المشاهد الحيوية اليومية والمناظر الطبيعية التي تبرز الواقع الإماراتي، بكل جوانبه، يعدان من أهم اشتغالات الفنون الإبداعية والتشكيلية، كونها ذات صلة وطيدة بالتراث المادي والإرث الحضاري لدولة الإمارات، بما يقدمه هذا الإرث من محفزات رئيسة على الإبداع والتميز.

عراقة تقاليد

وتشير الكاتبة والمخرجة والمتخصصة في تراث النسيج الفنانة الليتوانية، لوريتا بيلنسكايت، إلى أن دبي المعاصرة باتت تجمع عبر تفصيلاتها جماليات الحداثة وعراقة تراثها العميق، ما يلهم الفنانين والمبدعين في دبي ابتكار أعمال وتراكيب فنية مغموسة بالخطوط والملامح التراثية، التي تستخدم الزخارف التقليدية والألوان المحلية والموضوعات الشعبية، وتعد أعمال النسيج واللوحات الزيتية والمنحوتات والجداريات وسائر أشكال الفنون البصرية وسيلة للتعبير عن تراث الإمارات وتوثيقه للأجيال الحالية والمستقبلية.

تبادل ثقافي

بدوره، يعتقد الفنان التشكيلي عبدالله استاذي، أن الفنون البصرية في دبي تبرز تأثيراً واضحاً للتراث الإماراتي فيتميز الفنانون بقدرتهم على تجسيد التراث بأساليب معاصرة وإبداعية، تجعل أعمالهم قابلة للتفاعل والتأمل من قبل الجمهور المحلي والعالمي. وعلاوة على ذلك، تسهم الفنون البصرية المستوحاة من التراث الإماراتي في تعزيز الوعي الثقافي والتفاهم بين الثقافات المختلفة في دبي، وتعد هذه الأعمال جسراً للتواصل الثقافي بين الأجيال والشعوب، ما يعزز التعايش السلمي والتبادل الثقافي المثمر.

نقل معرفة

وفيما يتعلق بأهمية استثمار مكونات الحرف اليدوية الإماراتية ضمن اشتغالات ومسارات الفنون الإبداعية، تقول الفنانة الزين لوتاه: الحرف اليدوية التراثية الإماراتية تلعب دوراً أساسياً في تطوير وتعزيز الفنون البصرية في دبي والإمارات، فتمتلك هذه الحرف قيمة ثقافية وتاريخية تبرز الهوية الإماراتية الأصيلة، إلى جانب كونها وسيلة محفزة على الإبداع والابتكار في المجال الفني، وتمنح الفنانين فرصة لاستكشاف تقنيات جديدة وتجارب فنية مبتكرة، كما تعد وسيلة لنقل المعرفة والتقاليد القديمة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز التواصل بين الأجيال والثقافات المختلفة.