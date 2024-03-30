«تيك توك» تعزز روح الإبداع والترابط الاجتماعي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تيك توك»، منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالمياً، عن إطلاق دليل شامل لمجتمعها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت شعار «دور على تيك توك»، حيث أصبحت المنصة جزءاً أساسياً من الروتين اليومي للمجتمع خلال الشهر الفضيل.

وتطلق المنصة كل عام، سلسلة من الهاشتاغات التي تلبي احتياجاتهم التي تتنوع من وقت لآخر خلال اليوم الرمضاني. وهذا العام، تم إطلاق وتصنيف الهاشتاغات على المنصة بشكل يسهل وصول المجتمع لها والاستمتاع بمشاهدتها على مدار اليوم.

ويتضمن دليل «تيك توك» مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمشاركات التي تسمح للمجتمع بالاستمتاع بتجارب فريدة ومشاركتها مع مجتمع تيك توك، سواءً كانوا يبحثون عن وصفات جديدة للإفطار والسحور أو عن موضوعات هادفة وتحفيزية، والمحتوى الدرامي والترفيهي مثل المقاطع الكوميدية الخفيفة.

هاشتاغ

من أهم الهاشتاغات الرمضانية التي أطلقتها تيك توك #رمضان_2024، لتسهيل البحث عن المحتوى الترفيهي والدرامي، ومشاركة التجارب والآراء حول أفضل المسلسلات والإعلانات هذا العام، وتقديم وصفات طعام سهلة وصحية، ومقترحات لتزيين المنزل بأساليب مبتكرة.

ويتضمن الهاشتاغ أيضاً موضوعات متعلقة بعالم الموضة والأزياء، والنصائح الصحية للحفاظ على الصحة خلال رمضان. كما يتم نشر أيضاً مقاطع قصيرة من أشهر المسلسلات التلفزيونية، لتسليط الضوء على أبرز الأحداث والمواقف الدرامية التي لاقت شهرة وانتشاراً واسعاً، كما تُقدم أهم وصفات الطعام المناسبة لكل بيت وميزانية وكذلك وصفات خاصة بتجمعات ولمة رمضان.

ولا يقتصر الأمر على الترفيه والدراما فقط، فالشهر الفضيل هو أهم موسم للتواصل والترابط الاجتماعي طوال العام، حيث يسعى مجتمع تيك توك للتعرف على الأنشطة التي يقوم به الأقارب والأصدقاء والزملاء على مدار اليوم الرمضاني، ولهذا أطلقت تيك توك #تجهيزات_رمضان، الذي يتضمن مقاطع فيديو لاستعدادات رمضان، ومشاركة أجمل اللحظات مثل تعليق زينة رمضان والتسوق وفيديوهات للأجواء الرمضانية في الشوارع قبل وبعد الإفطار والسهرات الرمضانية الممتعة.

ولمحبي الطعام والوصفات الجديدة والأطباق الرمضانية الشهيرة، أطلقت المنصة #اطبخ_على_تيك_توك و#اقتراحات_مطاعم، ويتضمنان أشهى الوصفات والأطباق الرمضانية والأماكن التي يقترحها المجتمع للإفطار والسحور، وأهم النصائح للمآدب والعزومات بطرق اقتصادية وذكية.

ولأن شهر رمضان مختلف بكل المقاييس عن بقية الشهور، بما في ذلك زيارة الأهل والأصدقاء وغيرها من الأنشطة، تم إطلاق #WhatToWear و#تيك_توك_صالون، ويقدمان نصائح الموضة والملابس خلال رمضان لأهم صناع المحتوى على المنصة، لاختيار الملابس الخاصة بالمناسبات الرمضانية.

إن تناول الطعام والشراب بعد ساعات طويلة من الصوم يتطلب العناية بالصحة والجسم خلال رمضان، لذلك لم تنس تيك توك الاهتمام بصحتك خلال الشهر الفضيل، حيث أطلقنا #صحتك_في_رمضان والذي يتيح وصفات صحية ولذيذة لتناول الإفطار والسحور، ما يضمن لهم صوماً صحياً دون إرهاق، هذا بالإضافة لبعض التمارين الرياضية والتوجيهات الصحية للمساعدة في الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الشهر الفضيل.

وتشكل الدراما الرمضانية، جزءاً مهماً من اليوم الرمضاني، حيث يعرض هذا العام أكثر من 45 مسلسلاً درامياً وبرنامجاً متنوعاً.

ولهذا يمكن لصناع المحتوى على منصة تيك توك التعبير عن آرائهم حول المسلسلات والإعلانات الرمضانية، ومناقشة وتبادل الآراء حول أفضل المسلسلات لمشاهدتها خلال الشهر الكريم باستخدام #اتفرج_على_تيك_توك، ما يسهم في توجيه بقية المشاهدين للمحتوى الأجدر بالمشاهدة والمتابعة على مدار الشهر.

أما هاشتاغ #ألعاب_وجيمز فيُتيح معرفة آخر الألعاب الإلكترونية ونصائح حول أفضل الألعاب، لتشجيع محبي الألعاب لتشجيع محبي الألعاب على المشاركة والتفاعل واكتساب المزيد من المعرفة والتجارب.

ويتضمن دليل هذا العام أيضاً #WhereToVisit و#TravelTikTok لتعريف محبي السفر والسياحة والتجول بأهم الوجهات السياحية المميزة خلال أيام العيد، وأفضل الفنادق والأماكن السياحية في هذه الفترة الخاصة من العام.

خاصية

من ناحية أخرى، تتضمن المنصة خاصية البث المباشر LIVE خلال شهر رمضان، والتي تضم أقساماً مختلفة تلبي جميع الأذواق، مثل: البث المباشر للمحتوى الخاص بنمط الحياة والسفر تحت عنوان «رمضانياتي»، وتتضمن توصيات لأفضل الأطباق وأماكن الإفطار والسحور وتقاليد التجمعات العائلية في رمضان، ووجهات عطلة عيد الفطر المبارك، ويُعرض يومياً لمدة ساعة.

أما البث الثاني فيتعلق بالطعام والطبخ تحت عنوان «مطبخ رمضان»، حيث يمكن البحث فيه عن تحضير الوجبات الرمضانية والمشاركة فيها، ويعرض يومياً لمدة ساعة أيضاً.

ولمحبي الأزياء والموضة، هناك بث أسبوعي لمدة ساعة بعنوان «أزياء رمضان» تشاهد من خلاله الأزياء الرمضانية المميزة وأهم نصائح للأزياء والموضة.

ولكل من يريد المحافظة على لياقته البدنية والمداومة على ممارسة الرياضة، هناك بث حي تحت عنوان «صوم نشيط» لعرض روتين الرياضة خلال الصوم، والتمارين المنزلية، ونصائح للنشاط والحيوية على مدار اليوم، ويُعرض هذا البث مرة في الأسبوع لمدة ساعة، وأخيراً بث «رمضان الصحي» والذي يُعرض كل يوم لمدة ساعة ويتضمن نصائح وإرشادات عن التغذية والأكل الصحي، والعادات والحياة الصحية.

ويُعد شهر رمضان المبارك، فرصة ذهبية لكي تشارك منصة تيك توك مع مجتمعها هذا الوقت الرائع من العام، حيث تصبح المنصة جزءاً لا يتجزأ من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية خلال الشهر الفضيل، والتواصل مع الجميع باستمرار ومن خلال مجتمعات المنصة المختلفة.