أشعار وموشحات في مسرح الشباب للفنون بدبي

المصدر: دبي – البيان

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احتضن مسرح الشباب للفنون في مقره بمنطقة الخوانيج بدبي، الثلاثاء الماضي، أمسية مميزة مزجت بين الأشعار الصوفية والموشحات الغنائية، حيث استهلت الشاعرة الهنوف محمد الأمسية مرحبة بالحضور قائلة: هي ليلة غير كل الليالي، وسهرة روحانية تهدئ النفس والروح.

شارك في الأمسية الكاتب والإعلامي جمال مطر بقراءة عدد من القصائد الصوفية ابتدأها بقصيدة «حديث الروح» للشاعر الباكستاني محمد إقبال، والتي غنتها السيدة أم كلثوم من ألحان الموسيقار رياض السنباطي. وتلاها بقصيدة مختارة من مسرحية الحلاج للأديب المصري الكبير صلاح عبد الصبور على لسان شخصية الحلاج.

واختتم بقصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سلو قلبي والتي أيضاً غنتها السيدة أم كلثوم ومن ألحان الموسيقار رياض السنباطي. وصاحبه الدكتور محمد القسطاوي بالعزف على آلة العود فامتزجت الكلمات وبالنغمات ونسجتا طيفاً من الروحانية على المكان وعبقاً فواحاً بالتجلي الروحاني.

وقدمت الفنانتان نهلة موسى، وحياة العلوي، بمصاحبة الفنان وسيم عسلية على آلة العود، مجموعة من الأناشيد والموشحات الغنائية التي أمتعت الحضور كأنشودة طلع البدر علينا وعدداً من الموشحات الأندلسية بعضها للشاعر لسان الدين ابن الخطيب مثل جادك الغيث ولما بدا يتثنى وأخرى مثل يا شادي الألحان، وأضفت جواً من الروحانية.

حضرت الأمسية الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والدكتورة نهى فران، رئيسة تحرير مجلة التشكيل، وناجي الحاي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشباب والفنون، وسالم الجنيبي، أمين سر جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وعدد كبير من الفنانين والمهتمين.