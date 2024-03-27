«آخر كلام».. مسابقات ترفيهية مبتكرة توسّع المعرفة

المصدر: دبي ـــ البيان

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مساحة ترفيهية واسعة، يفردها «تلفزيون دبي» التابع لـ «دبي للإعلام» لجمهوره خلال شهر رمضان المبارك، عبر الموسم السابع من برنامج «آخر كلام» الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، التي أصبحت وجهاً مألوفاً خلال الشهر الفضيل، حيث تعودت أن تطل يومياً على متابعي التلفزيون في تمام الساعة 1:00 صباحاً، حاملة في جعبتها تشكيلة متنوعة من الأسئلة والمسابقات المبتكرة التي تجلب الحظ للمشاركين في البرنامج، وتهديهم الكثير من الجوائز القيمة.

أجواء تفاعلية

وحول ذلك لفتت رؤى الصبان إلى أن «آخر كلام» نجح على مدار مواسمه الماضية في إثبات نفسه، وأن يكون جزءاً من الدورة البرامجية الرمضانية، وذلك بفضل حيويته وقدرته على التجديد المستمر. وقالت: تشكل برامج المسابقات في رمضان فسحة ترفيهية مهمة تتميز بأجوائها التفاعلية، وهو ما يتفرد به برنامج «آخر كلام» الذي يجمع الجمهور ضمن أجواء حيوية ومليئة بالطاقة الإيجابية، تُمكن المشارك من تجديد معلوماته وتوسيع مداركة المعرفية.

مشيرة إلى أن الموسم الجديد من البرنامج يساهم في دعم قطاع السياحة المحلي من خلال تسليطه الضوء عبر خريطته التفاعلية على مجموعة من أبرز معالم دبي السياحية. وقالت: يحمل الموسم الجديد من «آخر كلام» العديد من المفاجآت الجميلة التي تتيح للمشاركين ومتابعي تلفزيون دبي إمكانية استكشاف معالم دبي السياحية، والتنقل بينها باستخدام التاكسي الجوي، وهو ما أتاح لنا إمكانية توسيع مساحة اللعبة أو المسابقة ورفدها بأسئلة نوعية.

وبمجرد دخول المشارك في المسابقة، سيتنقل بواسطة التاكسي الجوي بين معالم دبي البارزة، ومن بينها متحف المستقبل، أجمل مبنى في العالم، وبرواز دبي، وجسر انفينيتي وذي فيو النخلة، وساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، وبحيرة الحب، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وزعبيل ون، لتكون محطته الأخيرة في برج خليفة، الأطول في العالم، حيث يحاول الوصول إلى قمته.

أسئلة

وخلال البرنامج، يتعين على المشارك الإجابة عن السؤال المطروح عليه في غضون 15 ثانية فقط ليتمكن من المواصلة والانتقال إلى السؤال التالي، وفي حال تمكنه من الإجابة عن 3 أسئلة بشكل صحيح، يستطيع الوصول إلى برج خليفة، حيث يحتوي كل طابق فيه على مبلغ يتجاوز 3000 درهم، ولكن للفوز بالمبلغ على المشترك الإجابة عن السؤال الرابع بشكل صحيح، وإذا لم يتمكن من ذلك يكتفي بما فاز به في الأسئلة الثلاثة الأولى، وإذا حالفه الحظ ووصل إلى الطابق 163 أي قمة البرج يفوز مباشرة بالمبلغ المتراكم دون الحاجة للإجابة عن السؤال الرابع.

فئات

وشهد الموسم الحالي من البرنامج عملية تجديد شاملة في تصميم لعبته التي تسمح بالتفاعل بين المشترك ومقدمة البرنامج والخارطة التفاعلية للألعاب المبتكرة، وتندرج أسئلة البرنامج تحت عدة فئات، وهي المنوعات والترفيه والمعلومات العامة، حيث تتنوع الأسئلة بين الاختيارات، ومعرفة الصور، وترتيب الأحرف والكلمات، بحيث يقوم محرك اللعبة باختيار الأسئلة، وحساب قيمة الرصيد بشكل تناغم مع مراحل المسابقة التي تتميز ببساطة أسئلتها وبتنوعها، ويأتي ذلك بهدف تمكين المشاركين من الفوز بأي من جوائز البرنامج المالية.