فعاليات وأنشطة نوعية في وجهات دبي الترفيهية

المصدر: دبي-البيان

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فعاليات حافلة بأجواء الترفيه والمرح والإبداع في دبي، يحظى بها أفراد المجتمع، خلال الأيام المقبلة، ضمن العديد من أبرز وجهات دبي، بما فيها دبي باركس آند ريزورتس وذا جرين بلانيت دبي وحديقة وايلد وادي المائية وروكسي سينما.

إذ تستقبل دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، ضيوفها للاستمتاع باحتفالات أعياد الربيع بمنطقة ريفرلاند™ دبي، يوم السبت 30 مارس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1 ظهراً، حيث سيحظى فيها الضيوف الصغار بأوقات استثنائية لا تنسى، وسيكونون على موعد مع لقاء شخصياتهم المحببة والتفاعل معها، وتجربة العديد من الألعاب والأنشطة المختلفة التي ستغمرهم حماساً وبهجة. كما ستكون هناك العديد من الأنشطة المختلفة التي تشمل الرسم على الوجوه وثني البالونات وغيرها، وذلك أمام نيون جالاكسي وسيتمكن الضيوف كذلك من التفاعل مع الأرانب والجراء والحيوانات الأخرى الصغيرة في حديقة الحيوانات الأليفة المصغرة.

كما يوفر موشنجيت™ دبي، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، فرص استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها ذا هنجر غايمز وكونغ فو باندا، والاستمتاع بخيارات المأكولات الإيطالية والهندية والصينية، كما سيكون الصغار على موعد مع لقاء شخصياتهم المحببة مثل شريك وكونغ فو باندا والسنافر وغيرهم.

ويمكن لضيوف فندق لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس، الاستمتاع بباقات الإقامة الحصرية خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع Lu’WOW Weekender التي ستحمل طابع أعياد الربيع في نسختها السادسة التي ستستمر من يوم الجمعة 29 مارس حتى الأحد 31 مارس، ليحظوا خلالها بتجارب استثنائية تمزج بين المتعة والمرح والأنشطة المميزة. كما يمكنهم خوض تجربة ممتعة بالمشاركة في مزرعة «الزراعة في الماء» خلال فعاليات جلسات «المزارعون الصغار» حيث سيتعلمون فيها أساسيات الزراعة والاستدامة.

كما ترحب «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عطلة أعياد الربيع حتى 14 أبريل، حيث سيتمكن ضيوف الوجهة من العائلات من استكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، وحضور «حكايات الطبيعة» يومياً، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة عرض العاصفة الرعدية بالغابة الاستوائية، فيما سيكون الصغار على موعد مع مجموعة من الأنشطة التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر ورسومات الكاريكاتير ولقاء شخصيات أصدقاء «ذا جرين بلانيت دبي» البرية على مدار اليوم.

وستحتفي ذا جرين بلانيت دبي بأعياد الربيع بتقديم مجموعة من العروض والأنشطة المتنوعة. وسيتمكن الجميع من المشاركة كذلك في أنشطة التلوين والأنشطة الحرفية التي تشمل تشكيل بيضة أعياد الربيع، فيما يمكن للصغار الاستمتاع بفعاليات اللقاء والترحيب مع شخصيات ذا جرين بلانيت البرية، بمن فيهم شخصية أرنب أعياد الربيع.

وفي حديقة وايلد وادي المائية، تتوافر خلال عطلة الربيع تجارب استثنائية منعشة لاستكشاف 30 من الألعاب المشوقة التي ستتيح للجميع أوقاتاً ممتعة خلال الفترة من 25 مارس حتى 15 أبريل

كما توفر روكسي سينما لروادها الصغار خلال عطلة أعياد الربيع «نادي ما بعد الظهيرة»، الذي ستعرض خلاله مجموعة من الأفلام المخصصة لعشاق السينما الصغار.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بالتجارب السينمائية في الهواء الطلق، التوجه لصالة العرض الخارجي لروكسي سينما في غاليريا مول البرشاء، حيث تمتاز بالأرائك الوثيرة وتشكيلتها المتنوعة من المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة، في حين ستتوفر للضيوف خلال استمتاعهم بمشاهدة أحدث أفلام هوليوود وبوليوود وتحف السينما العربية، تشكيلة من الوجبات الخفيفة مثل الفشار والمشروبات الغازية ورقائق الناتشوز وشطائر الهوت دوغ وغيرها.