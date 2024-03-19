محمود التهامي ينشد «بنات النجار» و«أنين العاشق» في متحف اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحيا شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية الشيخ محمود التهامي أمسية استثنائية في إطار فعاليات الأمسيات الرمضانية والموسيقى الروحية من مهرجان أبوظبي، والتي أقيمت الخميس الفائت، في متحف اللوفر أبوظبي ولاقت استحسان الجمهور وتصفيقه الحار.

وأدهش الشيخ محمود التهامي، شيخ المنشدين المصريين، الحائز العديد من الجوائز العربية والعالمية، الجمهور بأدائه وقدرته على المزج بين الإنشاد باللغة العربية الفصحى والثقافات الموسيقية المتعددة، مع الحفاظ على أصالته وطابعه التقليدي المميز.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «ضمن أمسياته الرمضانية في سنتها الخامسة، يقدّم مهرجان أبوظبي سلسلة الموسيقى الروحية والإنشاد الديني وروائع المدائح النبوية من الموروث الثقافي العريق احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، واحتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل».

وتابعت: «نجدد التزامنا المتأصل بتقديم العروض الأولى عالمياً من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك، على مسارح العاصمة، وفي متحف اللوفر أبوظبي في قلب منطقتها الثقافية النابضة بالإبداع، مع الشيخ محمود التهامي في عمل بنات النجار الذي يبرز جهود الإمارات في تمكين المرأة ويكرّم دور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار اللواتي استقبلن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنشاد ترحيباً به في المدينة المنورة، إضافةً إلى عمل أنين العاشق، ويتضمّن العملان روائع أشعار الإمام الشافعي، ابن الفارض، البوصيري، رابعة العدوية، بيرم التونسي، محمود سامي البارودي، وآخرين، بألحان رياض السنباطي، محمود التهامي، جمال سلامة، إسماعيل سكر، مرسي الحريري، وغيرهم».

وكان محور الأمسية العرض العالمي الأول لعمل «بنات النجار» الذي يبرز تكريم المرأة ودور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار المنشدات من المدينة المنورة، حيث أدت مجموعة من المنشدات من مدرسة الإنشاد الديني في مصر، عدة قصائد شهيرة في مدح الرسول من تراث الإنشاد في مصر، السودان، تونس والمغرب العربي.

كما تضمنت الأمسية العمل الاستثنائي الذي يجسد الأصالة الإنشادية والفنية «أنين العاشق»، والتي أبرزت عمق وبراعة الشيخ محمود التهامي الفنية، وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي تأثر بالتجربة الروحية العميقة التي قدمها الشيخ التهامي.