صورة حارس مقبرة إخناتون.. كريم بدر يكشف القصة

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في الأيام الماضية انتشرت صورة فوتوغرافية في منصات التواصل الاجتماعي تحت عناوين وتعليقات مختلفة، كما ظهرت الصورة في بعض المواقع الفنية من دون تحديد هوية المصور ومناسبة الصورة، وسبب الانتشار كان الشبه الكبير بين حارس مقبرة إخناتون والملك إخناتون وهو من أبرز حُكّام الأسرة الـ18، ولكن صاحب الصورة، شخصية معروفة في الأوساط الثقافية والفنية في مصر، ولذا تم تصويب الأمر سريعاً وانتشرت التغطيات الرسمية من مصدرها الأصلي في وسائط الإعلام.

المهندس والمصور كريم بدر، تحدّث عن قصة التقاط الصورة، التي كانت في رحلة مع الأصدقاء إلى منطقة تل العمارنة في محافظة ألمنيا، والتي تحتضن مقبرة الملك إخناتون، حيث التقط كريم الصورة الشهيرة للحاج كامل، حارس المقبرة، وذي الملامح اللافتة للانتباه بسبب التشابه الكبير مع الملك المصري القديم، ونشرها في حسابه في «فيسبوك». كريم ناشط في مشروعات إدارة التراث الثقافي، وسبق له العمل مع منظمة يونسكو ووزارة الآثار وغيرها، بجانب عشقه هواية التصوير منذ 20 عاماً.

صحيفة الدستور المصرية نَقَلَت تصريحاً عن الموضوع للدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، فأشار إلى أن هذا التشابه الكبير بين حارس مقبرة الملك إخناتون والملك إخناتون، يؤكد تواصل الحاضر بالماضي، وأن المصريين اليوم هم أحفاد المصريين القدماء، مُضيفاً: أرض ألمنيا ومنطقة تل العمارنة التي تضم مقبرة الملك إخناتون لا تزالان تحملان الجينات الوراثية للملك إخناتون، وربما كان هذا الحارس حفيداً بعيداً للملك إخناتون، وحتى إن لم يكن، فهو يُعبّر عن الأصل المصري المُمتد من أقدم العصور المصرية القديمة وحتى وقتنا الحاضر.

فلاش:

الصورة تحمل في معالمها أكثر مما تُخفيه الشيفرة الوراثية

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية

للتصوير الضوئي

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