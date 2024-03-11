منصة «أوان» تواكب رمضان بتشكيلة مسلسلات متنوعة

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت منصة «أوان» الرقمية التابعة لـ«دبي للإعلام»، عن مواكبتها الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون «دبي»، و«قناة سما دبي»، والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من الأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية والبرامج التلفزيونية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية والوثائقيات، والبرامج الدينية، والرياضية، والرسوم المتحركة، وغيرها.

ويأتي ذلك بهدف تلبية مختلف أذواق الجمهور، وزيادة التنوع في المحتوى الذي تعرضه المنصة الرقمية، ما يزيد من شعبيتها في الإمارات والمنطقة.

وفي الوقت ذاته، كشفت «أوان»، عن إطلاقها ولأول مرة خدمة «رمضان بدون إعلانات» الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع لمتابعة برامجهم وأعمالهم الدرامية المفضلة دون فواصل إعلانية، وذلك مقابل 15 درهماً فقط، ويمكن للجمهور الاستفادة من الخدمة عبر زيارة موقع وتطبيق «أوان».

تجارب فريدة

وأكدت هبة السمت، مديرة منصة «أوان» الرقمية، حرص «دبي للإعلام» على منح جمهورها تجارب فريدة من نوعها. وقالت: «تسعى «دبي للإعلام» من خلال «أوان» الرقمية إلى تقديم المحتوى الإعلامي المميز الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث تتميز المنصة بقدرتها على تجسيد روح الإبداع من خلال باقة الخدمات التي تقدمها للكبار والصغار».

وتابعت: «تواصل منصة «أوان» رحلة نجاحها لتصبح حالياً أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس حرص «دبي للإعلام» على منح جمهورها تجربة مشاهدة مميزة من خلال تمكينهم من متابعة ما تعرضه من أعمال درامية وبرامج في أي وقت ومن أي مكان، وذلك عبر حساباتهم الخاصة على «أوان»، ما يسهم في تعزيز مكانة المنصة وزيادة شعبيتها»، مشيرة إلى أن مواكبة «أوان» للدورة البرامجية الرمضانية تمنح متابعي قنوات «دبي للإعلام» مرونة عالية في اختياراتهم، لاسيما وأنها تتميز بامتلاكها أفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، إضافة إلى تجاوبها مع جميع المتصفحات وتوفرها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية.

«بيت أبونا»

وتشمل قائمة الأعمال التي ستعرضها «أوان» خلال الشهر الكريم، المسلسل الإماراتي «بيت أبونا» للمخرج عبدالرحمن السلمان، وبطولة الفنان مروان عبدالله صالح، والفنانة صوغة، وعبدالله خليل.

وتدور أحداثه حول الإخوة ريم وحميد ومايد، الذين يرثون عن والدهم فيلا كبيرة تقع وسط منطقة جميرا بدبي، لتكون المفاجأة عند فتح وصية الأب التي يدعوهم فيها إلى المحافظة على الفيلا وعدم بيعها، ليبدأ الإخوة بالبحث عن الأسباب التي دعت والدهم لاتخاذ هذا القرار.

وكذلك الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي «وديمة وحليمة»، الذي يواصل سرد حكاية الجارتين وديمة وحليمة، وما تشهده العلاقة بينهما من مقالب، في وقت يستمر فيه فرج وابنه سالم بمحاولاتهما الإصلاح بين الجارتين.

العمل من تأليف جاسم الخراز، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة الفنان مرعي الحليان، والفنانة ملاك الخالدي، والنجمة البحرينية سعاد علي، والفنانة أمل محمد، ونخبة من ضيوف الشرف.

كما تضم أيضاً المسلسل الاجتماعي «ذاكرة القلب» للمخرج القدير أحمد المقلة، وبطولة الفنان أحمد الجسمي، وتدور حكايته حول ابنة البروفيسور غانم «طيف» التي تفقد حياتها إثر حادث مؤلم، ويتم التبرع بقلبها لـ«حليمة» التي تعاني من ضمور في القلب، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار وحكايات متعلقة بالعائلتين.

«فراولة»

كما تعرض المنصة حلقات المسلسل المصري «فراولة» للمخرج محمد علي، وبطولة الفنانة نيللي كريم، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وغيرهم، وتدور أحداث المسلسل حول ابنة حارس عقار تطمح لتغيير نمط حياتها عبر الانتقال إلى الطبقة المخملية، وتنجح في تحقيق هدفها وتتحول إلى سيدة أعمال معروفة، بعد تمكنها من تجاوز العديد من التحديات التي تواجهها.

وكذلك مسلسل «نقطة انتهى» الذي يلعب بطولته الفنان عابد فهد، وعادل كرم، وندى أبو فرحات، وأنس طيارة، وآخرون، وتدور أحداثه في إطار قالب بوليسي مشوق، حول صيدلي يعاني من مرض «باركنسون» الذي يؤثر على جهازه العصبي، ويسعى جاهداً لإخفاء معالم جريمته التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته، في وقت تسعى فيه الزوجة لاكتشاف الظروف التي أدت لاختفاء شقيقها، والعمل من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف فادي حسين.

«عتبات البهجة»

وأيضاً مسلسل «عتبات البهجة» للمخرج مجدي أبوعميرة، وبطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، الذي يجسد شخصية متقاعد يُدعى بهجت الأنصاري، يضطر بعد رحيل زوجته إلى العيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا بهدف العمل فيها، لكنهما يتعرضان لحادث مأساوي يودي بحياتهما، ليصبح بهجت هو المسؤول عن حفيديه وتربيتهما، ويشارك في بطولة العمل الفنانة جومانا مراد، وأنوشكا، وخالد شباط.

«ورثة بن عاقول»

وتعرض المنصة أحداث المسلسل الخليجي «ورثة بن عاقول»، من إخراج عيسى ذياب، وتأليف مريم نصير، وبطولة الفنانين حسن البلام، وعبدالعزيز النصار، وخالد المظفر، والفنانات سماح وحصة النبهان، ونوف السلطان، وتدور أحداثه في حقبة زمنية غير محددة، ويتناول صراعات الباعة والتجار الذين يجتمعون تحت سقف «سوق الجت» في قوالب كوميدية متنوعة، وتقدم حلقات المسلسل الخليجي «الخن» للمخرج حسن دشتي، وبطولة العمل كل من الفنانين محمد المنصور، وجمال الردهان وأسمهان توفيق ومرام البلوشي، وهو من إنتاج شركة أكتف ميديا، وتدور حكاية العمل في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي حول طفلة من منطقة زنجبار تهرب خوفاً من جشع أشقائها الطامعين في ورثة والدهم التاجر الذي تربطه علاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

«منت رايق»

وتتضمن قائمة المسلسلات التي تعرضها المنصة، مسلسل «منت رايق» للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن تأليف الكاتبة منى النوفلي، وبطولة الفنان عبدالعزيز النصار، والفنانة شيماء سليمان، وزميلتها هبة الدري، وعدد من نجوم الخليج، وتدور حكايته حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو شمردل كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء.

وإلى جانب مسلسلات رمضان، تواصل منصة «أوان» عرض مجموعة أخرى من البرامج التلفزيونية المتنوعة، من أبرزها مسلسلات «العميد»، و«ونحب ثاني ليه»، و«جزيرة غمام»، و«الصفارة»، و«راجعين يا هوى»، و«تحت الوصاية»، و«جعفر العمدة»، وأيضاً المسلسل المدبلج «عودة أودري»، والمسلسل التركي «ألب أرسلان»، ومسلسل «شعبية الكرتون»، والعديد من البرامج التلفزيونية، ومن أبرزها «الورشة»، و«قصة متحف»، و«شارك تانك دبي»، و«غرس»، و«بصمات»، و«المفتش فصيح»، و«قيم»، و«سلامتك»، و«غريب اللفظ»، وغيرها.