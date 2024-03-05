مهرجانات وأجواء ثقافية تعكس تواصل الحضارات

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن دبي ودولة الإمارات أنواع الثقافات العالمية المتنوعة عبر الكثير من الفعاليات والأنشطة الحياتية، فبجانب أشكال الممارسات الثقافية الحياتية اليومية لأبناء الحضارات العديدة، نجد أن المهرجانات الفنية والإبداعية الثقافية حافلة بأشكال الإبداعات المعبرة عن تلك الثقافات، وذلك من آداب وفنون تشكيلية وموسيقى وغير ذلك، وهو ما نلمسه في جملة أحداث ومهرجانات مهمة في موسم دبي الفني، ومن بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم، إضافة إلى العديد من الفعاليات البارزة الأخرى بجانب أمسيات ليالي الفن، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وكذلك هناك باقات فعاليات المجمع الثقافي في أبوظبي، ومهرجان أبوظبي، ومهرجان الشارقة للفنون الإسلامية.

وبطبيعة الحال لا تقتصر سياقات تجلي الأنماط الثقافية العالمية في دبي على الممارسات الإبداعية، إذ تحضر مفردات ثقافات الشعوب بتجسيدات شيقة نوعية من خلال الكثير من المهرجانات المسرحية والعروض التراثية، علاوة على مهرجانات المأكولات، والتي من بينها مهرجان دبي للمأكولات.

ولا يقتصر الأمر على الصيغة المهرجانية والمناسباتية، إذ نجد صنوف الضيافة وتقاليد الثقافات في هذا الصدد تشرق في دبي والإمارات في مزيج متناغم ومتكامل، تحكي معه قصص ثقافات الشعوب في حقول تقاليد الضيافة وسمات الأطباق وميزات الأكلات، بموازاة احتفائها بإبداع أشكال أطباق وضيافات متنوعة متمازجة، تلائم الجميع وتتلاءم مع مختلف المناسبات، وهو ما يتضح بجاذبية طابع متميز عبر العروض الكثيرة التي بدأت مراكز التسوق والفنادق والمطاعم إعلانها عن تقديمها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تخصص باقات أطعمة وتشكيلات أطباق وفعاليات متميزة تناسب الأجواء الروحانية للشهر الفضيل.

أجواء متميزة

وتقابلنا في مطعم «شاميانا»، حكايات تجارب ممتعة مع احتفاليات تحتفي بفنون الطهي الرائعة في الشرق الأوسط والهند، حيث يعد مطعم «شاميانا» الهندي، المتوج بعدد من الجوائز المرموقة، رواده بتجربة رمضانية لا مثيل لها، إذ إن الضيوف مدعوون للانطلاق في رحلة طهي ملكية تمزج بين مأكولات الشرق الأوسط والمغولية والحيدر أبادية، فهو ينحدر من فندق تاج محل بالاس الأيقوني في مومباي، ويقدم قائمة مختارة بعناية من أكلات المطبخ الهندي الأصيل وأشهى الأطباق المعبرة عن فلسفة مجموعة تاج العريقة، إذ سيسافر رواد المطعم في رحلة لذيذة يتذوقون خلالها نكهات متنوعة من مختلف أنحاء الهند، ويجدون أمامهم خيارات مميزة بداية من الكباب الذي تشتهر به مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ووصولاً إلى دجاج دوم برياني المعروف في منطقتي حيدر أباد والعوض.

ويحتفي المطعم بالشهر الكريم في الفترة من مساء السبت 9 مارس 2024 إلى الاثنين 8 أبريل 2024، ويفتح أبوابه أمام الضيوف للاستمتاع بمجموعة رائعة من المأكولات الشهية بما في ذلك المقبلات الباردة، ولحم الضأن الأوزي، والمشاوي العربية المشكلة، وشوربة العدس، والطاجين، إلى جانب أطباق البقلاوة المتنوعة، والكنافة، وأم علي، كذلك تشمل القائمة كباب جالاواتي، وكباب لحم الضأن الشامي، والكيما الهندية، ودجاج تكا تندوري، والتشات اللذيذ، وهريس الحليم، ومورغ مسلم، ونالي نيهاري، وبرياني، وران، وشير خورما، وشاهي توكدا، وفطائر مالبوا، وغيرها من وجبات شهية.

ويُتيح مطعم «شاميانا» بوفيه الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساءً، حيث يقدم للضيوف وليمة رائعة من المأكولات الشهية الممزوجة بلمسات مستوحاة من مذاقات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تشكيلة منتقاة من المشروبات الحيدر أبادية، ويمكن للضيوف اختيار الطعام من قائمة مأكولات انتقائية بعد الساعة 9:00 مساءً، إذ يقع مطعم شاميانا في طابق الردهة بالفندق، ويوفر أجواء أنيقة تكتمل بالديكورات الداخلية الفاخرة والموسيقى الحية، ما يعد بتجربة طعام لا تُنسى للجميع.

تجربة ساحرة

ونعيش مع مطعم «مون سلايس»، بافتتاح فرعه الجديد داخل مول دار الوصل في دبي، بمنطقة الوصل، تجربة مذهلة في تذوق البيتزا والباستا، في رحاب هذا المطعم المحبب والشهير الذي تأسس محلياً ويُعرف بقائمة الطعام الفريدة والمبتكرة، حيث يعكس المكان الجديد تصاميم عصرية وبتفاصيل بسيطة، مع لمسة مريحة ومبتكرة لتشجيع الجلوس في أجواء مريحة وتمضية لحظات لا تُنسى حول طاولات البيتزا الشهيرة في المطعم.

ويتعاون مطعم «مون سلايس» مع الفنانة الإماراتية المرموقة ضحى الحلاّمي، والتي تواجدت بالمطعم أيام 21، 24 و25 فبراير الماضي، لتصميم علب بيتزا فريدة من نوعها للطلبات الخارجية، وذلك لإضافة لمسة فنية مميزة إلى كل طلب من «مون سلايس».

ويقدم لرواده البيتزا المفضلة مع العسل المحلي وجبنة الريكوتا والجوز المبشور، أو ضلع اللحم القصير الذائب في الفم والمغطى بصلصة الباربكيو وجبنة غرانا بادانو، أو سر «مون سلايس» الخالد المغطى بجبنة الموتزاريلا وفيور دي لاتِه والكمأة، بجانب بيتزا نابوليتانا مع جبن البوراتا، والطماطم الكرزية، والأنشوجة، والجرجير الطازج الذي سيكون متوفراً لفترة محدودة فقط للاحتفال بالمناسبة.

وقالت ماريا في فرانا المدير العام لمطعم «مون سلايس»: «نحن متحمسون للغاية للانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة في مول دار الوصل، وفي حين أن التزامنا بتقديم البيتزا المفضلة لدينا لم يتغير، إلا أننا سعداء بتقديم تجربة طعام جديدة وطازجة وملهمة تحتفي بالفن والإبداع تزامناً مع تقديم الطعام الصحي واللذيذ. نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا ومشاركتهم لنا في إطلاق مرحلة جديدة ومثيرة».

تميز



وتتميز تجربة زيارة مطعم «تشاي خانة نومِر أدين» لـ«فسيلتشوكي» في منطقة دبي مارينا، الذي افتتح أخيراً، بأهمية خاصة، حيث يعرفنا على ثقافات وتقاليد أوروربية شرقية، عريقة، في مجال الضيافة والطهي، ويضم قائمة طعام مبتكرة وحديثة تدمج أصنافاً عدة من الطعام، إذ يرحب مطعم «تشاي خانة رقم 1» بضيوفه ليستمتعوا بالشمس من على شرفته الضخمة المطلة على الماء، ويقدم مفهوماً خاصاً من تناول الطعام والتسوّق يجذب الزائرين الباحثين عن قضاء وقت ممتع مع أصدقائهم مع منحهم فرصة استعراض الأعمال الفنية والحليّ العديدة المعروضة للبيع في أنحاء المطعم.

ويوفر المطعم قائمة طعام حديثة ومدمجة تجمع بين إرث الأطباق الأوروبية الشرقية مع النكهات الشرق أوسطية والآسيوية لتشكّل أصناف هذا المفهوم من تناول الطعام والتسوّق والذي يقدّم تجربة تناول طعام فريدة من نوعها. وهو حائز على جوائز عدة، مجسداً نهج مجموعة مطاعم «فسيلتشوكي»، والتي أسسها الطهاة العالميون «أليكسي» و«ديمتري فسيلتشوكي»، حيث تمتلك المجموعة أكثر من 40 فرعاً حول العالم، وهذا هو أول استثمار لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل قائمة الطعام المدمجة والحديثة لمطعم «تشاي خانة رقم 1» لـ«فسيلتشوكي» مفاجأة لذيذة للزائرين، حيث نجح كبير الطهاة سرغي سوتشنكو، والذي ابتكر أكثر من 2500 طبق فريد خلال الوقت الذي أمضاه مع المجموعة، في الجمع بين إرث الأطباق الأوروبية الشرقية والنكهات الشرق أوسطية والآسيوية لعمل قائمة طعام رائعة.

وتبدأ كل رحلة طهي بمقبل للشهية، وتتضمن الأصناف المحببة والمفضلة من مقبلات الشهية التي يوفرها المطعم، حمص البطاطا الحلوة، تارتار السلمون مع العنب المدخن وسمك الباراموندي (القاروص الآسيوي) مع صوص بونزو المزيَن بالطماطم اللذيذة.

وتضم الأطباق الرئيسية الشهية التي يوصى سوتشنكو بتجربتها فطائر الحبة السوداء مع سمك السلمون والكافيار الأحمر، وبيلاف (أرز) تشايخانسكي مع ضلع من اللحم الضأن المتبّل بالكمون وأعشاب البرباريس، واللحم البقري الشهي المطهي بطريقة مثالية. ويستضيف ركن الحلوى التي تشتهر به المجموعة الطبق الشهير من بافلوفا ميلفاي مع صوص الكريم، توت، مانغو بيوريه مع رشة من بودرة لينغونبري.

وتستلهم قائمة طعام «سوتشنكو» معظم أصنافها من رحلاته إلى المقاصد الأقل شهرة في العالم، بالإضافة إلى المجموعة الواسعة من كتب الطهي التي يمتلكها والتي تعتبر إحدى أكبر مجموعات كتب الطهي في العالم، والتي يستمتع «سوتشنكو» بمطالعتها في أوقات فراغه.

وتجذب التصميمات الداخلية «العائلية» للمطعم، المليئة بالنباتات الحيّة والمقاعد المريحة، الزائرين وتجعلهم يشعرون بالراحة كأنهم يزورون منازل أصدقائهم. يُعتبر هذا الملاذ الصغير للطهي خياراً مثالياً لهؤلاء الباحثين عن وجبة صحية مبتكرة مع أحبائهم في المنطقة الأكثر تفضيلاً في دبي. ويجد الزائرون في استقبالهم متجر الزهور V.SHOP، ويستطيعون من خلاله شراء أو طلب مسبق لباقات فاخرة من الزهور لتقديمها كهدايا، أو طلب تنسيق ديكورات من الزهور، ما يجعل المكان نقطة مثالية للملتقيات الودية والاحتفالات. وتشكّل التصميمات الداخلية الرائعة والشرفة الواسعة التي تطل على دبي مارينا، الخلفية المناسبة للحظات التي لا تُنسى واجتماعات العمل والعشاء العائلي والتجمعات.

ويقدّم مطعم «تشاي خانة رقم 1» مفهوماً فريداً من نوعه، وهو الجمع بسلاسة بين فن الطهي ولمسة من العلاج بالتسوّق، وهذا عن طريق توفر قطع مزخرفة في أنحاء المطعم والتي تتضمن مزهريات وإطارات صور وأعمالاً فنية، والتي يمكن لرواد المطعم شرائها وأخذ البعض من أجواء المطعم الساحرة للبيت أو كهدايا لأحبائهم. ويعمل مطعم «تشاي خانة رقم 1» لـ«فسيلتشوكي» طوال اليوم، ويقدّم وجبات الفطور والغذاء والعشاء.

العائلات مرحّب بها، ويمكن للصغار الانشغال في ورش عمل الأطفال المجانية والتي يجب الحجز لها مسبقاً، ما يتيح للأمهات والآباء بعض الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالمنظر.

تنوع

وفي رحاب منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة، في دبي، يستعد كل من بالم كيتشن ومطعم رايا بحماس، إلى استهلال عروض وأطباق شهر رمضان المبارك مع مجموعة من العروض الخاصة المصممة لتكريم التقاليد والاحتفال بروح الجماعة.

ففي مطعم بالم كيتشن ينغمس الرواد في أجواء شهر رمضان بأجواء فريدة مع تجربة الإفطار الرائعة. وفي رحلة الطهي تقابلنا قائمة إفطار فخمة تضم جميع الأطباق التقليدية المفضلة. فتنغمر الحواس برائحة الأوزي المطهو أمام الرواد مباشرة، ويتجدد النشاط مع عصائر رمضان المنعشة، إلى جانب مجموعة من الأطباق المشوية المميزة المعدة لتحتفي بها حاسة التذوق لدى الزوار، سواء كانوا يتناولون الإفطار مع العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء، ففي مطعم بالم كيتشن سيحظون بتجربة تناول طعام لا تُنسى.

عوالم

وأما في دبي مارينا وفي تلال دبي ومرسى دبي، فتتبدى حكاية أخرى مطرزة بألوان الثقافات، وتتجسد بجمالها مع ضيافة وطقوس مطعم أوستريا ماريو، المطعم الإيطالي المفضل لدى العائلة في تلال دبي ومرسى دبي، حيث أعلن عن أحدث مبادراته للاستدامة من خلال إطلاق قائمة طعام خاصة خالية من النفايات بالشراكة مع Duo Gastrobar، تتوفر هذه القائمة المبتكرة منذ 12 فبراير الماضي، وتجمع بين التزام Osteria Mario بتناول الطعام المستدام مع المكونات عالية الجودة من خلال الالتزام باستخدام كل جزء من كل مكون مستخدم في القائمة.

في إطار التحدي المتمثل في ابتكار شيء جديد من المكونات الموجودة والمشتقات من كلا المنفذين، تتميز العروض الخاصة الخالية من النفايات بأطباق لذيذة مستوحاة من النكهات الأوروبية، من خبز الفوكاشيا مع زبدة القهوة إلى عجينة البروكلي، ورقائق البطاطس مع كافيار السلمون، والريزوتو مع الروبيان، وكعكة الجزر مع المسكربون ونبق البحر، ويعد كل طبق بدفعة من النكهة مع كل قضمة.

كما أطلق تحدي الطهاة لإنشاء ستة أطباق جديدة، ويسعدنا تقديم قائمة خاصة جديدة خالية من النفايات بالتعاون مع Duo Gastrobar. ويعكس هذا التعاون التزامنا الثابت بالاستدامة مع الاستمرار في تقديم تجربة طعام بأسعار معقولة وعالية الجودة لضيوفنا. ونأمل أن تلهم هذه الشراكة العلامات التجارية الأخرى للضيافة للتعاون والإبداع لتشجيع تناول الطعام المستدام. ويمكن لضيوف مطعم Osteria Mario الاستمتاع بقائمة الطعام الخالية من النفايات كأطباق منفصلة إلى جانب القائمة الحالية أو اختيار القائمة المحددة لكل الزوار.

وتتسم تجربة الإفطار في شهر رمضان الكريم، بفندق ريكسوس مارينا أبوظبي، بقصة فريدة من نوعها، حيث تعد رائعة للعائلات والأصدقاء والزملاء، فهي مستوحاة من الطراز التركي وسط والمناظر الخلابة لكورنيش أبوظبي. ويتاح معها تناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات من جميع أنحاء العالم.

وبمقدور الزوار تذوق مجموعة رائعة من المأكولات الشرق أوسطية والتركية التقليدية، إلى جانب المأكولات العالمية المفضلة، بدءاً من المقبلات الساخنة والباردة اللذيذة إلى الأطباق الرئيسية الشهية والحلويات الرائعة، حيث تقدم قائمة الطعام تناسب جميع الأذواق، مع المشروبات الرمضانية المنعشة، والتي تكملها مجموعة مختارة من الشاي والقهوة.

وذلك مع الأصوات الساحرة للموسيقى التركية التقليدية الحية والطقس الجميل في الهواء الطلق والأجواء المميزة للمنطقة الداخلية جنباً إلى جنب مع عروض الطعام الفاخرة. ويمكن للضيوف ضمان الاستمتاع بتجربة لا تُنسى مع ضيافة ريكسوس الممتازة والخدمة الاستثنائية ووسائل الراحة التي لا مثيل لها، كلها تحت سقف واحد. وقام الطهاة بتنظيم قائمة بوفيه إفطار تقدم مجموعة من الخيارات اللذيذة لتلبية الأذواق المختلفة، بدءاً من أطباق اللحوم الشهية مثل طاجن الكباب وكباب أضنة وحتى الأطباق النباتية الشهية مثل الأرز العربي التقليدي، وحساء يايلا بالزبادي، بالإضافة إلى السجق بدبس الرمان، وأكثر من ذلك.

وهناك تجربة سحور لا تنسى مع عرض رمضان من ريكسوس مارينا أبوظبي، بفضل مجموعة من الأطباق الخاصة، بدءاً من طبق المقبلات الباردة المتنوعة، يليها اختيارك من المقبلات الساخنة بين طبق لحم علي نازك أو رافيولي مانتي التركي. وللطبق الرئيسي، تذوق ضلع اللحم البقري المطبوخ ببطء أو سمك سي باس، وأكمل الوجبة مع حلوى البقلاوة الكلاسيكية والمحبوبة، المصنوعة من أجود المكونات والنكهات التركية الأصلية.

كما يتمتع رواد «Raia Love Is Blind»، بتجربة فريدة في أمسية آسرة تحت النجوم على خلفية بانورامية لنخلة جميرا. وذلك مع الانغماس بقائمة طعام فاخرة مكونة من 3 أطباق، يكملها الترفيه الحي وذلك مع أطباق تلبي كافة الأذواق، ومع تشكيلة ترفيه وأطعمة مستمدة من ثقافات الشرق الأوسط والحضارات العالمية، بجانب ديكورات وإطلالات ساحرة غاية في العصرنة.



وابتداءً من الساعة 10:00 مساءً، يدعو مطعم وصالة Raia Rooftop ضيوفه لتجربة سحور لا مثيل لها. لينغمسوا في رحلة طهي مليئة بالنكهات الغنية والروائح المثيرة، ليكون الحضور على موعد مع لحظات عزيزة وهم يحتضنون جوهر رمضان.