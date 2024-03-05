معرض «تكوين: العلوم والإبداع».. حكايات إنسانية وعوالم معرفية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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يضيء معرض «تكوين: العلوم والإبداع»، المقام في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، على الإنجازات الجليلة التي أسهم بها العرب والمسلمون الأوائل في العصر الذهبي للعلوم، حيث يبين التراث المعرفي الذي أفاض به علماؤنا في الميدان الطبي من معارف ومؤلفات نظرية، وما بذلوه من جهود مضنية في مجال البحث والتجربة والاختبار، امتد تأثيرها إلى شتى بقاع الأرض، وظلت حاضرة حتى وقتنا هذا. ويقام المعرض بالتعاون مع مركز الملك فيصل كشريك استراتيجي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كشريك إعلامي، وبرعاية ودعم كل من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف.

وتبين محتويات المعرض كيف وثّقت صفحات التاريخ الكثير من الإنجازات الطبية البارزة لروادنا الأوائل في هذه الحقبة الذهبية، والتي من بينها اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد ابن النفيس، وإرساء أصول علم الطفيليات على يد ابن سينا، ورصد الفرق بين الجدري والحصبة على يد أبي بكر الرازي، واختراع عدد من الأدوات الطبية الجراحية على يد القرطبي، هذا علاوة على إنشاء المستشفيات وفق أسس بحثية رصينة، ووضع نظم مبتكرة لتعليم الطب وتأهيل الأطباء.

علم التشريح

ومن أهم المخطوطات التي يتضمنها قسم الطب في المعرض، شروحات عن كتاب «القانون في الطب» للحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي المعرف بابن سينا، والذي ألفه في عدة مؤلفات حَوَتْ خلاصة ما توصل إليه الإغريق في البحوث الطبية وأطباء كبار من أمثال جاليلوس وأبيقراط، وقدم فيه تفاصيل دقيقة للغاية حول تشريح الجسم وعضل الوجه وعضل الجبهة وعضل المقلة وعضلات الجفن. واستعرض ابن سينا في الكتاب كذلك أعمال الجراحة، وقدم شروحاً للأمراض وطرق علاجها. ونظراً للأهمية الكبرى التي يمثلها هذا المرجع الطبي النفيس، فإنه ما زال يستخدم كمرجع حيوي في مختلف أنحاء العالم حتى يومنا هذا، وقد تُرجم إلى اللغة اللاتينية، وتُرجمت أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية والإنجليزية وغيرها من اللغات، وظلت نسخ منه تطبع وتوزع حتى القرن السادس عشر.

أدوية

ويستعرض قسم الطب بالمعرض، إنجازات الرواد الأوائل في مجال الصيدلة والأعشاب والعقاقير الطبية، مقدماً لزواره نظرة معمقة على تراث غني بالمعرفة والابتكار، من خلال مخطوطة «اللمعة الكافية في الأدوية الشافية» للملك الأفضل عباس بن علي الرسولي، وهي مخطوطة لكتاب يحتوي على وصف دقيق للأدوية التي استخدمها علماء الطب القدامى، ويُبين أنواع الأمراض وطرق علاجها بالعقاقير المتناسبة مع الطبائع والأمزجة المختلفة. ومن المعروضات مخطوطة من كتاب «تسهيل المنافع في الطب والحكمة» لإبراهيم بن الأزرق اليمني، الذي يُلخص طبائع الأجسام ويقدم معلومات مهمة حول الأمراض وسبل علاجها بالعقاقير والنباتات.

الصحة الوقائية



وتعد الصحة الوقائية من المجالات العلمية التي برع فيها أطباء العرب والمسلمون، وهو ما يتجلى بوضوح في مخطوطة كتاب «كمال الفرحة في دفع السموم وحفظ الصحة» للعالم محمد القوصوني، الذي يُعد مرجعاً طبياً مهماً يبرز الأسس العلمية للوقاية من الأمراض، ويقدم مجموعة من القوانين والموازين الدقيقة للحفاظ على صحة الإنسان، مع استعراض لأساليب دفع السموم عن الجسم والوقاية منها، مُدرجاً سلسلة من الأدوية والعقاقير التي تعزز من مناعة الجسم وتحميه من الأمراض المختلفة، ويعد الكتاب شاهداً حياً على الإسهامات القيمة للرواد الأوائل في تطوير مفاهيم الصحة الوقائية والطب البديل، ويعكس الحركة العلمية المزدهرة التي كانت توجه البحث الطبي في تلك الحقبة المشرقة.