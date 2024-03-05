الأزقة والتصاميم الحضرية العصرية محور محاضرة في «السركال»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل وجهة السركال في دبي، عبر مجموعات الصالات التي تحتضنها، استشراف مستقبل الفنون والعمارة في عالمنا، انطلاقاً من رؤى ومشروعات دبي المتقدمة في السياق، فيستضيف غاليري إنلوك في «السركال أفينيو» في هذا السياق، يوم غد، ندوة نقاشية بعنوان (حوار عام: «الأزقة: وجهات نظر إقليمية ومحلية»)، يتحدث فيها د. خالد العوضي، الباحث الإماراتي المتخصص في مجال العمران المستدام والأستاذ المساعد في جامعة خليفة.

ويعد هذا الحدث، المقرر جزءاً من المعرض الأوسع الذي يستكشف شبكة الأزقة التي تشكل البيئات والهويات الحضرية.

وتبرز الفعالية جوهر بحث الدكتور العوضي في شأن الممارسات الحضرية للفنانين، وهو ما يركز عليه إنلوك، عبر الربط بين لغة العلم واللغة المرئية وهو أمر نجده مهماً جداً للتشابك، ويركز العوضي في حديثه، كما في بحوثه، على استعراض أنماط التصميم الحضري والإسكان والعلاقات بين البيئة المبنية والتنمية المستدامة، داعياً الجمهور إلى التعمق في أهمية الأزقة في السياقين الإقليمي والمحلي.

واستناداً إلى تجربته في تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية في سنة 2018، ستسلط الندوة الضوء على الأزقة التي غالباً ما يتم إغفالها، أو السكاك، باحتسابها عناصر محورية في التخطيط الحضري والتفاعل المجتمعي، وتستكشف هذه المناقشة الجذابة المسارات الضيقة المخفية التي تقدم أكثر من مجرد اختصارات بين المباني؛ إذ إنها شرايين الحياة للتفاعل الاجتماعي، وروابط المجتمعات، وحوال المفردات التاريخية والثقافية.

وتهدف المحاضرة/الندوة إلى رفع مستوى فهم وتقدير الأزقة، والتأكيد على دورها في تعزيز التماسك الاجتماعي، وضمان سلامة المشاة وخصوصيتهم، والإسهام في التنمية الحضرية المستدامة.

ويستعرض الدكتور العوضي أهمية الأزقة بشكل خاص من منطلق العديد من المناطق التاريخية في دبي وأبوظبي وكذا المناطق السكنية المتطورة، حيث تمثل الأزقة عنصراً حيوياً ومتميزاً في التصميم الحضري وتسعى هذه الفعالية العامة إلى الإضاءة على أهميتها ومكانتها.