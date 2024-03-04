القمة الثقافية أبوظبي تنطلق بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت أمس أعمال الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي في منارة السعديات ببرنامج استثنائي من الكلمات الرئيسية والحوارات الإبداعية والجلسات الحوارية والعروض الثقافية، بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالمي من أكثر من 90 دولة تحت شعار «مسألة وقت».

وفي اليوم الأول من الحدث الذي يستمر حتى 5 مارس، استكشفت القمة دور الثقافة في خلق الذكريات الجماعية مع النظر في بدائل للمفهوم الخطي للوقت.

ورحب محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، في كلمته الافتتاحية بالحضور في أبوظبي، وقال: تنعقد القمة الثقافية أبوظبي لهذا العام تحت شعار «مسألة وقت»، ليكون بمثابة دعوة لنا جميعاً للتوقف والتأمل في أن القمة الثقافية ليست مجرد كلمات نلقيها، بل ستتم خلالها مناقشة قضايا حيوية سعياً لإيجاد حلول ملموسة تلبي احتياجات المجتمعات العالمية.

وأضاف: «إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيف اليوم هذه الكوكبة اللامعة من المفكرين والفنانين وصناع التغيير والقادة من مختلف الجنسيات. وإنني على ثقة من أن صوت الجميع سيصل إلى جميع أنحاء العالم من خلال القمة الثقافية».

وقدم محمد خليفة المبارك الشاعر والفيلسوف العالمي أدونيس الذي ألقى الكلمة الرئيسية الأولى في القمة والتي ركز فيها على شعار القمة «مسألة وقت»، حيث وضع إطاراً لعلاقة الإنسان بالأزمنة، وقدرته على الإبداع، وإمكانات الآلة في تحقيق حلم الإنسان، وهيمنة الآلة على الزمن الراهن، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في قدرته على طرح الأسئلة، أكثر ما تكمن في قدرته على تقديم الإجابات.

وقال أدونيس: «ليس الزمن آلة.. بل الإنسان هو الذي يبتكره، ثانية بثانية..»، ولكنه تساءل كيف تمكّن الزمن من أن يستعبد الإنسان بدلاً من أن يحرره، مرجعاً ذلك إلى طريقة تعاطي الإنسان مع الآلة، متسائلاً «كيف أمكن أن يصبح الإنسان، مبدع الآلة وسيدها، تابعاً لها، ولماذا؟».وأوضح: «العلة ليست في الآلة نفسها، أو في زمنها، وإنما العلة في العقل الذي يستخدمها، العلة في الإنسان نفسه».

وضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، عقدت جلسة افتتاحية حاورت فيها الإعلامية المخضرمة منى الشاذلي الفنان الإماراتي والسفير فوق العادة للنوايا الحسنة حسين الجسمي ضمن برنامج «حوارات إبداعية».

وأشار الجسمي إلى أن دولة الإمارات تولي المبدعين رعاية خاصة لاسيما في مراحل مبكرة من بداية تشكل الموهبة وصقلها.

وسرد تجربته الشخصية في مشواره الفني الذي حصل خلاله على دعم كبير من بيئته المحيطة وقيادة الدولة والتي كان أهم محطاتها لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وصفه الجسمي بأنه الداعم الأول للمبدعين في الدولة، مؤكداً أن هذا النهج لم يخفت يوماً وأن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمبدعين.

وأكد الجسمي أن التبادل الثقافي يأتي يداً بيد مع قدرة الحضارات والمبدعين على حد سواء على التعايش وخلق التناغم والانسجام ليقدموا حركة إبداعية فنية متكاملة الأركان، وأشار إلى أن الإمارات هي خير مثال على ذلك التناغم، من خلال احتضان سكان من أكثر من 200 جنسية على أرضها، ما يعني أكثر من 200 ثقافة يتم تداولها على مختلف الأصعدة، وهو ما يعد كنزاً ثقافياً ويسهم حتماً في إثراء المخزون الثقافي للمبدع..