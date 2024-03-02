«إكسبوجر 2024» يناقش حضور المرأة في عالم التصوير

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت «منصة X»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» المصورتين الإماراتيتين فاطمة الموسى، وهند تريم، بالإضافة إلى المصورة اللبنانية الأمريكية رانيا مطر، وكارين كوفمان المديرة الفنية والممثلة الرئيسية لقاعات شركة «لايكا» الدولية في جلسة نقاشية حول تجربة المرأة في عالم التصوير.

استهلت فاطمة الموسى حديثها بعرض مقطع مصور لها، يضم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي قامت بالتقاطها في الصحراء الإماراتية، والتي ركزت فيها على التضاريس والجبال والجمال وسكان الصحراء خاصة النسوة المرتديات الأزياء الإماراتية الشعبية.

وعن سر اختيارها الأبيض والأسود قالت الموسى: «اللون مهم وأساسي في حياتنا بلا شك، لكن بالنسبة لي التصوير بالأبيض والأسود يجعل الصور تتخطى مفهوم الزمن الحالي، وتكون عابرة للأزمنة والأمكنة، بالإضافة إلى أن الأبيض والأسود لا يخلق تشتتاً كما يفعل اللون في الكثير من الأحيان».

وعن فلسفتها في التصوير قالت: «جميع صوري نابعة من بيئتي ومجتمعي، وهدفي أن أركز على ثقافتنا وتراثنا والعمل على نقلها، من خلال لقطاتي للأجيال القادمة».

من جانبها عبرت هند تريم عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في «إكسبوجر 2024» ومشاركة جمهور «منصة X» تجربتها في عالم التصوير الفوتوغرافي. قالت: «منذ طفولتي وأنا المصورة الرسمية لعائلتي، وليس هناك وقت محدد بدأت فيه، فلطالما كنت أجلب كاميرتي وأصور. أعشق السفر، والتصوير امتداد لذاكرتي، وأحاول أن أوثق الأماكن، وأمرر فكرة أنه من الضروري أن نتذكر أوقاتاً وأماكن معينة، لذلك أحاول دمج شغفي بزيارة الأماكن في شتى دول العالم بالتصوير في عمل إبداعي واحد دون أن أنحاز في صوري لموضوع على حساب آخر».

بدورها استعرضت المصورة اللبنانية الأمريكية رانيا مطر قصتها مع التصوير الفوتوغرافي وتركيزها على النساء في كل الصور التي تلتقطها وقالت: ركزت في الكثير من صوري على نساء المخيمات الفلسطينية في لبنان، فهن بالنسبة لي رمز القوة والصمود، وخلال تصويري لهن اكتشفت علاقة روحية وتواصلاً شعورياً بيني وبينهن «ربما لأنني فقدت أمي في عمر مبكر وبحاجة لوجود هذا الشعور الأمومي بقربي دوماً».

وعن ثقافتها الأمريكية وأصولها العربية وانعكاس ذلك الأمر على مشروعها الفني قالت: «أركز دوماً على الجوانب الإنسانية في البلدين، وحين أصور النساء أركز على الشعر والكتفين في الأغلب، لأن لدي صيغة ورؤية فنية محددة أصور بناء عليها».

وفي ختام الجلسة تحدثت كارين كوفمان، المديرة الفنية والممثلة الرئيسية لقاعات لايكا الدولية عن قاعات لايكا، التي من خلالها تقوم الشركة بمشاركة أعمال مصوريها مع الجمهور في مختلف دول العالم، حيث أعطت القاعات الكثير من المصورين فرصاً استثنائية لعرض أعمالهم ورواية قصصهم لملايين الأشخاص المهتمين بالصور حول العالم.

وقالت: «رغم أهمية معارضنا إلا أننا نؤمن بأن أهم عنصر في الموضوع هو الإنسان، الذي يقف خلف الكاميرا، لذلك علينا أن نهتم بالمصورين، ونعمل على تقديم عدسات ومنتجات بمستويات احترافية لهم».