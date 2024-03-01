«حوارات دبي للمرأة» تستهل برامجها بجلسة مع آمنة بالهول في «سكة»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتسليط الضوء على إبداعات المرأة الإماراتية وإنجازاتها في قطاع الثقافة والفنون، الذي يعد واحداً من المقومات الرئيسية في تشكيل النسيج الحضاري لإمارة دبي، استهلت مؤسسة دبي للمرأة جلسات «حوارات دبي للمرأة» بجلسة حوارية مع آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي.

وعقدت الجلسة في حي الشندغة التاريخي، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لـ«مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي.

وتناولت الجلسة، التي حضرها سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، وسلطانة سيف، مدير إدارة تطوير المرأة، وأدارتها الإعلامية ديالا العلي، المسيرة الإبداعية لآمنة بالهول منذ تخرجها في كلية الفنون والتصميم تخصص الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، مروراً بالتدريب العملي، الذي تلقته بديزني لاند العالمية في لوس أنجليس، وصولاً إلى مشاركتها في العرض الافتتاحي لمعرض إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى العديد من المحاور، التي تتعلق بالفن وطموحات المبدعين الشباب.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة: «هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة جلسات تتضمنها مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي أطلقتها المؤسسة كمنصة ملهمة، لتشجيع المرأة على الابتكار والقيام بأدوار ريادية في مختلف التخصصات، من خلال استضافة نماذج نسائية إماراتية ملهمة في هذه الجلسات يتبادلن الرأي والمعرفة والخبرات مع الحضور من الطالبات والمعنيات بالثقافة والفنون».

وأضافت: «هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2023– 2027، التي تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات، التي تدعم التبادل الثقافي والمعرفي، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على مشاركة المؤسسة في الفعاليات والمعارض والمهرجانات الثقافية والفنية، التي تمثل جسوراً للتواصل بين مختلف الشعوب.

وثمنت نعيمة أهلي، علاقات التعاون بين مؤسسة دبي للمرأة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، التي تسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية على كافة الأصعدة، منوهة بأن هذا التعاون يتضمن تطوير وتنفيذ برامج مشتركة لإبراز الدور الثقافي للمرأة الإماراتية.

لغة عالمية

وخلال الجلسة قالت آمنة بالهول: «وضع أهداف واضحة في الحياة تساعد كثيراً في تحقيق الطموحات» ، وإن تجربتها في المشاركة في مسابقة «ديزني لاند» العالمية التي تمكنت من خلالها أن تصبح ضمن المراتب الثلاث الأولى كانت من التجارب، التي أثرت في مسيرتها كثيراً، مشيرة إلى أن أهم ما تعلمته من هذه التجربة أهمية التحدث بلغة عالمية تقدم الإبداع، من خلال قصة متماسكة مبنية على المشاعر الحقيقية.

وتطرقت إلى تجربتها كمخرج إبداعي لعرض افتتاح إكسبو 2020 دبي، قائلة: «بمجرد أن دخلت إكسبو رسمت في خيالي ساحة الوصل»، مؤكدة أنها كانت تجربة حافلة بالتحديات الكبيرة خاصة أنها تزامنت مع جائحة كورونا.

وأضافت: «أهم شيء حققناه هو أننا نجحنا في إعادة الأمل للناس في وقت من أصعب الأوقات على كل العالم»، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي وجدته، خلال هذه التجربة من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام «إكسبو 2020 دبي».

وعن تجربتها في مهرجان «ضي دبي» الفني، أكدت أنها بمثابة تحدي كبير مع مهرجانات الأضواء المنتشرة حول العالم، وأن فريق العمل المكون من 7 فنانين استطاع أن يعكس ثقافة بلادنا.