ورشة تدريبية عن فنون ومناهج التناغم بين الألوان والأضواء

المصدر: دبي - البيان

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نظمت في دبي دورة تدريبية في يومي 23 و24 فبراير في معرض ريم للفنون بدبي، إذ استضافتها منصة «أيوس عربية»: IWS Arabia، وتخصصت في تعزيز مناهج الإبداع التشكيلي والتفرد اللوني، بصيغ عصرية متميزة، وأشرف عليها الفنان العالمي، تريفور وو، وضمت نخبة مشاركين وعدداً من عشاق الألوان المائية، وأظهر هذا الحدث، الذي حضره فنانون محترفون، ومن ذلك فنانة النباتات كريستيان والفنانة الفرنسية وعارضة الأزياء مارجوت وأصحاب المعارض والاستوديوهات، خبرة وو في استخدام لوحة ألوان وتقنيات محدودة لالتقاط الضوء في اللوحات.

ومثّل الحدث ورشة متقدمة من أسطورة الفن الحي تريفور وو، المولود في لندن في سنة 1952، وهو فنان متميز ذو خلفية غنية فبعدما درس في مدرسة سليد للفنون الجميلة ولاحقاً في الرسم التوضيحي تحت إشراف إرنست جونز، قادته مسيرته المهنية في فترة ناجحة كونه رساماً مستقلاً لكيانات مشهورة مثل Penguin وHeineman وCassell وCollins وBBC. وفي سنة 1988، عاد إلى الفنون الجميلة وأصبح منذ ذلك الحين شخصية بارزة في عالم الفن.

وقدم وو في الورشة بدبي، باقات من معارفه وخبراته، واشتهر بشغفه بمشاركة المعرفة، وقد أجرى العديد من ورش العمل وأنتج مواد تعليمية عن الرسم والتلوين.