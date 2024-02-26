12 عرضاً في أيام الشارقة المسرحية مارس المقبل

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الثالثة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحيَّة 02 مارس المقبل، بمشاركة (12) عرضاً مسرحياً، وفي حضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتفتتح الدورة الجديدة في مسرح قصر الثقافة بمسرحيَّة «تكنزا.. قصة تودة»، لفرقة فوانيس المغربيَّة، بمناسبة فوزها بـ «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي»، التي تنظمها الهيئة العربيَّة للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة العراقيَّة بغداد، في يناير الماضي.

وتتوج في حفل الافتتاح الفنانة العمانيَّة فخريَّة خميس، بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، في دورتها السابعة عشرة، كما يُحتفى بالفنان الإماراتي عبد الله راشد بصفته «الشخصيَّة المحليَّة المكرمة» لهذه الدورة، ويتسلم أمين ناسور مخرج العرض المغربي، جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2023.

وعاينت لجنة «المشاهدة والتصنيف»، التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخالد رسلان (مصر)، (12) عرضاً، وانتقت سبعة عروض للمنافسة على جوائز الدورة (33)، من أيام الشارقة المسرحية، وهي: «مرود كحل» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة، تأليف عبد الله صالح وإخراج عبد الله الدرزي، و«اصطياد» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، إعداد وإخراج مهند كريم، و«وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، تأليف يوسف مسلم وإخراج إبراهيم سالم، و«الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني، تأليف وإخراج علي جمال، و«المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و«أولئك أصحاب الجحيم» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.