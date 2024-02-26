إكسبوجر.. وقفزة «الاقتناء الفوتوغرافي» 1 - 2

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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من الأخبار السعيدة التي استقبلتها مجتمعات المصورين باهتمام وحماسة إعلان المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» عن فتح باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، حيث كشف المهرجان عن مجموعة حصرية مكونة من 2500 صورة من إصدارات محدودة تبلغ قيمتها 22.4 مليون درهم «6.1 ملايين دولار» من أعمال أشهر مصوري العالم مثل «يواكيم شمايسر» الحائز جائزة «ماسترز هاسلبلاد» و«نيل لايفر» صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، و«تشارلي هاميلتون جيمس» الصحافي والمصور الشهير لبرنامج «ناشيونال جيوغرافيك» العالمي، وغيرهم.

المهرجان الذي تتواصل فعاليات نسخته الثامنة على مدار سبعة أيام من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يوفر لهواة جمع المقتنيات الفنية وذوّاقي الصور الفنية وخبراء وهواة فن التصوير منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من روّاد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية. هذا بجانب الجولات الإرشادية على المعارض برفقة المصورين للتعرف إلى الرؤية الفنية والعوامل الملهمة والعمليات والمراحل الإبداعية والقصص المرتبطة بالأعمال.

يعنينا أيضاً تسليط الضوء على التجربة القيّمة التي يقدمها المهرجان للزوار، حيث تقدم «سيلفيا لوديان ميو»، خبيرة المتاحف والمعارض المتخصصة في تاريخ الفن، 13 جولة إرشادية متخصصة على مجموعة مختارة من المعارض توفر من خلالها رؤى متعمقة لتعزيز فهم الروائع الفنية المعروضة، وهذا يرفع من قيمة تجربة الاقتناء بشكل ملموس. معارض المهرجان ستتناول أيضاً السرديات الثقافية والفنية والإبداعية لكبار مصوري العالم، ومنهم «إريك ميولا» و«يانيس غالانوبولوس بابافاسيليو» و«جان بيير لافونت»، وغيرهم.

فلاش:

ثقافة الاقتناء الفوتوغرافي بحاجة لقفزات تشجيعية.. شكراً إكسبوجر