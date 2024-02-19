دبي تستضيف كوكبة من نجوم الغناء العربي في أبريل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف كوكا كولا أرينا بدبي حفلاً فنياً يجمع 3 من نجوم الفن في العالم العربي، وهم: إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، وذلك في 25 أبريل المقبل. وسيقدم كل فنان مع فرقته الموسيقية الخاصة أشهر أغنياته، ليعيش الجمهور في دبي تجربةً لا تُنسى مليئة بأجمل الأغنيات والألحان.

باقة متنوعة

وتغني إليسا في حفلها المقرر بدبي، باقة من أغانيها التي تحظى بشعبية كبيرة، إذ إن الفنانة اللبنانية اشتهرت بأغنياتها المتميزة، ولها مسيرة فنية حافلة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة مثل: «على بالي حبيبي»، و«يا مرايتي» وغيرها الكثير.

أجواء رائعة

وستقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجمل أغنياتها بأسلوبها الخاص، ومنها «ولد» و«تيجي»، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور. ويطلّ النجم العراقي سيف نبيل الشهير بأغنياته ذات الطابع المميّز لينشر المزيد من الأجواء الرائعة في هذه الأمسية، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي ومنها: «عشق موت»، وغيرها من الأغاني الرائعة.