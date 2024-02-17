معرض كويتي يستحضر تجربة حسن حاكم

المصدر: القاهرة - د ب ا

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«رسومات كاريكاتير حسن حاكم.. حلم يتحقق»، هو عنوان المعرض الذي تقيمه مجلة العربي الكويتية، التي تصدر عن المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، ويفتتح في التاسع عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان القرين الثقافي المقامة بالكويت خلال الفترة من 11 - 22 من شهر فبراير الجاري.

وقال رئيس تحرير مجلة العربي، إبراهيم المليفي: إن المعرض الذي تستضيفه مكتبة الكويت الوطنية، يضم مجموعة رسومات الفنان حسن حاكم، التي اختارتها مجلة العربي لتكون موضوعاً لمعرضها بـ «القرين الثقافي» لهذا العام، وذلك في إطار مشاركتها السنوية بالمهرجان.

وأضاف «إن الفنان حسن حاكم اتخذ من موهبته سلاحاً لنقد المجتمع والإنسان في رسوماته الكاريكاتيرية التي نشرتها واحتضنتها مجلة العربي منذ عام 1966».

وأوضح «أن تلك الرسومات التي يحتويها المعرض، تمنح الزوار الفرصة لمشاهدة الرسومات الساخرة للفنان حسن حاكم، والتعرف على شخصيته المرحة المبدعة، وتظهر لمحة الاحترافية لديه، وما تمتع به من قدرة على رسم ضحكات وابتسامات قراء مجلة العربي رغم قساوة الحقيقة المزعجة في تكويناته».

ولفت «المليفي» إلى أن مجموعة معرض «رسومات كاريكاتير حسن حاكم.. حلم يتحقق»، تتعلق بحديث الشهر لرؤساء تحرير مجلة العربي وما يخص البيت العربي والقضايا العامة.