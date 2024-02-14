تقاليد وأنماط ثقافية بأشكال وأثواب إبداعية عصرية

المصدر: دبي - البيان

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تحرص وجهات الفنون والإبداع العالمية على تجديد برامجها وابتكار أشكال متنوعة من الإبداعات الثقافية والترفيهية التي تحتويها وتلبي معها رغبات الناس واحتياجاتهم المعرفية والترفيهية والحياتية المتنوعة، في ظل المتطلبات والظروف العصرية المتغيرة والمتطورة في عالمنا سريع التحولات. ومن المؤكد أن دبي تبدو في هذا الخصوص، رائدة وسباقة في إبداع أنماط وألوان ابتكارية غنية تواكب أحدث الطرز العالمية، وتتسم بالتنوع والجدة والحيوية والجاذبية، إذ استطاعت المدينة في ظل توجهاتها بهذه المضامير، وضمن أنواع الإبداعات الفنية والثقافية والترفيهية وفنون الضيافة والطهي ووجهات الترفيه العالمية الطابع، أن ترسم لوحات فريدة لتوجهات ومفاهيم الترفيه والإبداع، تحضر فيها ثقافات العالم بصيغ متمازجة ومبتكرة، نتبين ونختبر جمالياتها وقيمتها مع أشكال ومحتويات الفنون والمعارف وتقاليد الضيافة، في وسط المدينة وفي حي دبي للتصميم وفي أسواق دبي القديمة ووجهاتها ومراكزها الرئيسية، التقليدية والعصرية، ففي كل ركن هناك إبداع جديد بلونه ومضامينه وعناصر جاذبيته.

وفي كل سياق إبداعي هناك حكاية حضارية تكمن خلف المشهد. ونجد براهين ذلك في نجاحات مهرجان آرت دبي و«سكة للفنون والتصميم»، وأيضاً برامج وجهة السركال، وفي جميع المرافق الحيوية والترفيهية والحياتية الجمالية في المدينة، ضمن جي بي أر، وفي المناطق العريقة، وفي سيتي ووك، وفي سوى ذلك الكثير من الوجهات.

وانطلاقاً من هذا التوجه النوعي لدبي، نجد أن أفخر المؤسسات الفنية والفكرية.. ودور الأزياء والمجوهرات، وكذا دور النشر، بجانب سلاسل تقاليد وثقافات الضيافة العالمية، باتت تتسابق لتجد لها مقراً في دبي، لتعرف بسياقات إبداعها، بل وتجهد الفنادق والمطاعم لتلتزم ذلك بدقة كبيرة، فتجدد في طبيعة حضورها وأطباقها وتقاليد مطبخها وأساليب خدماتها الفندقية في المدينة، فتحرص لهذا على اجتذاب أهم شيف عالمي بارز ليقدم إلى فرع دبي فيمدها بالقدرة على التنافس وإثبات ذاتها ومؤهلاتها العالية.

وتبدو نهوج ركائز الاستدامة في الإبداع بالضيافة وعكس الموروث لمختلف الثقافات العالمية، ضمن أشكال الضيافة وضمن أشكال الإبداعات، قائمة على اعتبارات وجواهر أساسية تعكس نهج دبي والإمارات، وهي الاستدامة وحفظ البيئة. ومن بين أبرز الأمثلة في الصدد، يركز مطعم هومر لوبيستر: Homer Lobster، ركن المأكولات الحائز جوائز مرموقة والمتخصص بتقديم لفائف اللوبستر، العالمي الفريد، الذي افتتح فرعه الأول في الشرق الأوسط ضمن مركز دبي المالي العالمي، المركز الرائد لوجهات الطعام والترفيه في إمارة دبي، على الالتزام بأدق المعايير. ويوفر الفرع الرئيسي الجديد لزواره فرصة الاستمتاع باللفائف المميزة للمرة الأولى في المنطقة، بعد النجاح اللافت الذي حققه في باريس وعلى مستوى العالم. وانطلقت فكرة ركن المأكولات من مؤسسه الشيف مويز سفيز الذي اختبر اللفائف الشهية أثناء رحلته إلى نيويورك، لينقل التجربة المميزة بعدها إلى موطنه في فرنسا. وتلقّى سفيز العديد من البرامج التدريبية في كلية فاتيل المرموقة لإدارة الأعمال بفرنسا، وعمل مع العديد من الطهاة الحائزين نجمة ميشلان في باريس ولندن، فابتكر بعدها تجربة طعام جديدة تجمع بين مفهوم مأكولات الشارع وتجارب الطعام الفاخرة.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سفيز: «يسرني افتتاح فرعنا الجديد في دبي، لنوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بالنكهات الشهية والمتنوعة للفائف اللوبستر. ويتماشى التزامنا في تحضير الأطباق مع ثقافة الطعام الحيوية في دبي، حيث نحرص على استخدام مكونات عالية الجودة، مع إضافة لمسات إبداعية وفريدة، انطلاقاً من رغبتنا بمشاركة أطباقنا مع هذه المدينة المذهلة. كما نقدم مزيجاً شهياً من أجود أنواع الكركند والأعشاب المختارة بعناية مع خبز البريوش المحضر وفق وصفتنا الخاصة، مما يمنح الضيوف تجربة طعام لا تُضاهى». ويقدم ركن Homer Lobster قائمة أطعمة مختارة بعناية ومحضرة وفق أعلى مستويات الجودة، وتتضمن لفائف اللوبستر مع جراد البحر، وسندويش التونا، إضافة إلى باسترامي سمك السلمون الشهية. وتكتمل تجربة الطعام مع تشكيلة متنوعة من المقبلات اللذيذة مثل الكمأة أو الكافيار مع رقائق البطاطس، وسلطة كول سلو، إلى جانب سندويشة جبنة شيدر المشوية والمذابة.



ومن جانبه، قال فينسنت كاراسيه، مالك Homer Lobster في دبي: «يشكل افتتاح فرعنا الجديد في دبي خطوة مميزة، تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في ابتكار تجربة طعام تنسجم مع الأذواق المتنوعة والرفيعة في الإمارة. كما نتطلع لاستقبال ضيوفنا في دبي ليستمتعوا بتجربة مأكولات مميزة في مطعمنا الحائز جوائز مرموقة».

وأما في دبي مارينا وفي تلال دبي ومرسى دبي، فتبدو حكاية أخرى مطرزة بألوان الثقافات، وتتجسد بجمالها مع ضيافة وطقوس مطعم أوستريا ماريو، المطعم الإيطالي المفضل لدى العائلة في تلال دبي ومرسى دبي، حيث أعلن عن أحدث مبادراته للاستدامة من خلال إطلاق قائمة طعام خاصة خالية من النفايات بالشراكة مع Duo Gastrobar.. تتوفر هذه القائمة المبتكرة منذ 12 فبراير الجاري، وتجمع بين التزام Osteria Mario بتناول الطعام المستدام مع المكونات عالية الجودة من خلال الالتزام باستخدام كل جزء من كل مكون مستخدم في القائمة.

في إطار التحدي المتمثل في ابتكار شيء جديد من المكونات الموجودة والمشتقات من كلا المنفذين، تتميز العروض الخاصة الخالية من النفايات بأطباق لذيذة مستوحاة من النكهات الأوروبية، من خبز الفوكاشيا مع زبدة القهوة إلى عجينة البروكلي، ورقائق البطاطس مع كافيار السلمون، والريزوتو مع الروبيان، وكعكة الجزر مع المسكربون ونبق البحر، ويعد كل طبق بدفعة من النكهة مع كل قضمة. كما أطلق تحدي الطهاة لإنشاء ستة أطباق جديدة، ويسعدنا تقديم قائمة خاصة جديدة خالية من النفايات بالتعاون مع Duo Gastrobar. ويعكس هذا التعاون التزامنا الثابت بالاستدامة مع الاستمرار في تقديم تجربة طعام بأسعار معقولة وعالية الجودة لضيوفنا. ونأمل أن تلهم هذه الشراكة العلامات التجارية الأخرى للضيافة للتعاون والإبداع لتشجيع تناول الطعام المستدام. ويمكن لضيوف مطعم Osteria Mario الاستمتاع بقائمة الطعام الخالية من النفايات كأطباق منفصلة إلى جانب القائمة الحالية أو اختيار القائمة المحددة لكل زوجين.

وتعِد القائمة المنسقة بعناية بشيء جديد، حيث تجمع بين المكونات الطازجة والصحية مع الطهي الصديق للبيئة، وهي تردع هدر الطعام وأي أسباب للأضرار البيئية، لذا من خلال الاجتماع معاً، يأمل Osteria Mario وDuo في إلهام المطاعم الأخرى للإبداع في مجال الاستدامة في مطابخهم أيضاً، وهو يحفل بأجواء مستوحاة من أوروبا ويعكس مطعم Osteria Mario بمدينة أبروزو، الجزء الأكثر خضرة في جنوب إيطاليا، من خلال إحاطة رواد المطعم بالشجيرات والمفروشات الخشبية الفاتحة اللون أثناء تناولهم لقائمة خفيفة ولذيذة من المأكولات الإيطالية الإقليمية. ويقع مطعم Osteria Mario في نهاية المطعم المواجه للمنتزه، وهو مليء بالنباتات الحية الخفيفة والرائعة. ويتميز بإمكانية الوصول المباشر إلى تراس المطعم المشترك، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمنتزه دبي هيلز. كما يقع أوستريا ماريو في دبي هيلز مول، بالطابق الأول. ويفتح أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً والجمعة - السبت من 10 صباحاً إلى 12 صباحاً.

كذلك أعلن مطعم نونيا، الوجهة المتميزة لتناول الطعام، والذي يوجد داخل فندق تاج أبراج بحيرات جميرا بدبي، توفيره جلسات متميزة حافلة بتجارب تناول الطعام في وسط ديكور لافت، وخاصة مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه في فبراير الحالي. فمع بدء العام الثاني هذا يبدع في تقديم النكهات النابضة بالحياة والمتنوعة لمطبخ نونيا في دبي، لا يؤكد نونيا أن رحلة الطهي الخاصة به استثنائية فحسب، بل يوفر أيضاً إطلالات بانورامية خلابة على أبراج بحيرة جميرا وأفق مرسى دبي من موقعه المرتفع في الطابق 44، مما يضمن تجربة تناول طعام لا تنسى. ويعد مطبخ نونيا، المعروف أيضاً باسم مطبخ البيراناكان أو مطبخ المضيق الصيني، مزيجاً استثنائياً من تقاليد الطهي الصينية والماليزية والإندونيسية. وجاء مصطلح «نونيا» من قلب النسيج الثقافي الغني لجنوب شرق آسيا، ويشير على وجه التحديد إلى الأحفاد الإناث اللواتي لعبن دوراً محورياً في الحفاظ على هذا التراث الفريد الخاص بالطهي وتطويره.

الضيوف مدعوون للاستمتاع بالنكهات المركبة الثرية والعطرية لأطباق نونيا، مع تقديم أطباق مميزة مثل سرطان البحر بالفلفل السنغافوري، وكاري دجاج نونيا، ولاكسا. تمثل هذه الأطباق المزيج المتناغم من مكونات وتقنيات الطهي عبر التأثيرات الثقافية المختلفة، مما يجسد جوهر التنوع الثقافي. ويقدم نونيا كوكتيل ميرليون المجهز خصيصاً، ويقدم أيضاً أطباقاً مثل أرز الدجاج الهايناني، ودجاج نونيا بالكاري الذي يتميز بلمسة الشيف كونغ المميزة. يجلب الشيف كونغ سينج يوه، رئيس الطهاة في نونيا وخبير المطبخ الآسيوي الذي يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً، لمسته المبتكرة التي يضيفها على النكهات الماليزية والسنغافورية الكلاسيكية. وأعرب موهيت جورناني، المدير العام لفندق تاج أبراج بحيرات جميرا، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السنوية، قائلاً: «يسعدنا أن نصل إلى هذا الإنجاز الهام، ونشارك نكهات مطبخ نونيا مع ضيوفنا. لقد أصبح نونيا وجهة للطهي في دبي، ونحن ملتزمون بتقديم تجارب طعام استثنائية تعكس التراث الغني لجنوب شرق آسيا».

تنوع

وبما أنّ عيد الحب يطرق أبواب العشّاق في كل مكان، يقدم ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس للاحتفال بأسبوع عيد الحب من خلال عرضين مذهلين خصصهما حصرياً للاحتفال بهذه المناسبة المميزة. فبفضل قائمة المأكولات المميزة الشاملة لديه، يضمن للجميع تجربةً تأسر قلوبهم وتُشبعهم، حيث ينغمسون في تناول فطائر الفراولة والبرتقال (بلينيس) مع سمك السلمون المدخّن بالشمندر الأحمر (البنجر)، وكعك التوت البري بالنكهة الأصلية، وتشكيلة من أطباق الحلويات المصنوعة بدقّة وحرفية عالية، وغير ذلك الكثير. كل ذلك مصنوع بلمسات من الحب من ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس.

وأما الاحتفال بمناسبة عيد الحبّ الخاصة في توينتي 9 لاونج، فتمثل لوحات فرح وسرور في عيد الحب القادم من خلال قائمته التي تضم 5 تشكيلات من المأكولات الشهية المخصصة لتناسب شخصين، وسط أجواء خيالية ساحرة من المناظر الخلابة لأفق مدينة دبي. ويحظى زوار «توينتي 9 لاونج» بفرصة الاستمتاع بسهرة عيد حبّ استثنائية ستظل ذكرى جميلة في أذهانهم. إذ سيشهد تقديم عرض ثنائي مباشر، مع عزف أروع وألطف الألحان والنغمات. كما هناك قائمة تتضمن 5 تشكيلات من أشهى المأكولات، بما فيها تشكيلة من النكهات الرائعة والمميزة المبتكرة من رئيس الطهاة، وذلك بدءاً بطبق فاتح الشهية المتمثل بسرطان بحر مسلوق، ثم يليه حساء دسم ريد فيلفيت (أحمر مخملي)، وتشكيلة تضم 5 وجبات رئيسية، تتضمن: شريحة لحم من الخاصرة الطرية محضّرة على طريقة الكيجن، وسمك النهّاش الأحمر الآسيوي، وطبقاً رومانسياً يجمع بين السوشي والساشيمي. وسيختتم رئيس الطهاة السهرة الرومانسية بتشكيلة مميزة وساحرة من أطباق الحلويات، التي تضمن: قطعة كيكة إسفنجية من الشوكولا الداكنة، وكعكة حب التوت، وصلصة الفراولة، وجيلية بنكهة الماراكويا (الباشن فروت)، وكريمة المانجو، وحبّات الرمان اللؤلؤية.

تجارب حافلة

ويقدم مطعم فارغ مثال التميز في الطهي في دبي، تحت شعار رئيسي هو «الحب من ذهب» تمثل تجربة طعام شهية، وهي تجربة طعام غير عادية في عيد الحب، بأجواء نوعية حيث يستمتع رواده بعشاء فاخر مكون من 4 أطباق منسقة بدقة، ويتميز طبق Varq بلمسة من الذهب للحصول على تجربة غنية وأنيقة. وفي أمسية ممتعة تنظم من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً، تتسم بتجربة أخاذة للحواس فحسب، وتتضمن العروض الترفيهية الحية الساحرة والوردة الحمراء الفاخرة لكل زوجين. وكمكافأة خاصة، ستحصل كل سيدة على وردة طويلة الساق وصندوق هدايا لذيذ، ويرمز إلى التجربة الذهبية في فندق فارغ.

ولإضفاء المزيد من السحر سيقدم رسائل مفعمة بالحب والجمال.

كما يتمتع رواد «Raia Love Is Blind»، بتجربة فريدة في أمسية آسرة تحت النجوم على خلفية بانورامية لنخلة جميرا. وذلك مع الانغماس بقائمة طعام فاخرة مكونة من 3 أطباق، يكملها الترفيه الحي الرومانسي. وسيحصل كل زوجين على وردة رائعة، مما يجعل الليلة لا تُنسى حقاً. وسيتم تزيين المكان بفكرة هزلية موضوعية ومفهوم مولان روج - لمسة أنيقة للأجواء الرومانسية، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم رايا بتوزيع رسائل حب غامضة في مظاريف سوداء على جميع السيدات اللاتي يحضرن ليلة السيدات ووجبة الإفطار البانورامية بعد حلول الظلام التي تسبق عيد الحب.