«آرت دبي» يعلن تفاصيل البرامج والشراكات الخاصة بدورته الـ 17

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن معرض «آرت دبي»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عن تفاصيل البرامج والشراكات للدورة السابعة عشرة، التي ستقام في مدينة جميرا، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، مع تخصيص يومي 28 و29 فبراير الجاري لكبار المقتنين.



ويشمل المعرض في دورته المقبلة: سلسلة من العروض حول موضوعات الشفاء والأمل وقوة الفن، وبرنامج مؤتمرات ومحادثات موسع لأي معرض فني دولي، والدورة السابعة عشرة من القمة الرائدة في معرض «آرت دبي»، ومنتدى الفن العالمي، الذي يبحث في العلاقة بين الظواهر الجوية العنيفة وتغير المناخ الحاد، بتنظيم من المفوض شومون باسار والقيمة الفنية نادين الخوري.

ويقدم المعرض أيضاً سلسلة من محادثات الفن الحديث، مقدمة بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، وقمة «آرت دبي الرقمية» الافتتاحية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تستضيف خبراء دوليين ومحليين لدعم وتشكيل التطوير المستمر لمنظومة الفن الرقمي في دبي، بالإضافة إلى أكبر نسخة من برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، الذي ابتكره الفنان ساهيل نايك المقيم في مدينة جوا الهندية، والذي سيتم إطلاقه في المعرض قبل التوسع ليشمل أكثر من 100 مدرسة و15 ألف طالب.

وسيحتضن المعرض العرض الأول للعمل التركيبي «مساحة قلب»، وهو عمل ضخم جديد لفنانة الأعمال الرقمية كريستا كيم، برعاية جوليوس باير كجزء من مبادرتهم العالمية NEXT.



وستتضمن دورة معرض «آرت دبي» لعام 2024 برنامجاً موسعاً للتعاونات مع الشركاء المحليين والدوليين، مما يؤكد مكانة المعرض كنقطة التقاء للمجتمعات الفنية الإبداعية.

وسيقدم المعرض أكثر من 120 عرضاً تقديمياً من أكثر من 60 مدينة من 40 دولة عبر أقسام المعرض الأربعة: المعاصر، والحديث، والبوابة، وآرت دبي ديجيتال.

وتضم أبرز فعاليات برنامج المعرض تكليفات رئيسية جديدة وعروضاً لفنانين مشهورين عالمياً، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والمحادثات والقيادة الفكرية الأكثر شمولاً في أي معرض فني دولي.



وتقام ضمن فعاليات «آرت دبي» معارض وفعاليات عالمية المستوى في أكثر من 50 مؤسسة ومعرضاً ومساحة فنية مستقلة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي هذا السياق، قال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: تتحمل المعارض الفنية مثل معرض «آرت دبي» المسؤولية في أن تكون أكثر من مجرد منصات فنية تجارية، إذ يواصل معرض «آرت دبي» لعب دور مؤسسي مهم في النظام البيئي الثقافي لهذه المنطقة، حيث يدعم الفنانين، ويقدم المنح الدراسية، ويوفر التعليم الثقافي ويعزز القيادة الفكرية في سن مبكرة. ويعكس برنامجنا هذا العام تنوع المجتمعات الفنية وتعدد الثقافات في مدينتنا دبي بشكل متزايد، ما يوفر فرصاً أكثر من أي وقت مضى للفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي. وتعد دبي مكاناً للتجديد المستمر وتسخير الإمكانات واقتناء الفرص، وهذه الشراكات التجارية والمؤسسية تعتبر محورية لجميع أنشطتنا، وتدعم برامجنا العالمية غير التجارية.



ومن جهتها قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»: تلتزم «مجموعة آرت دبي» بوضع الأسس لتحقيق نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر، مستوحى من رؤية مدينتنا دبي وملتزم بمعاييرها الخاصة. وينمو المشهد الثقافي هنا بشكل سريع، ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في إشراك وإلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات، والمساهمة في دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية. وتخلق برامجنا التعليمية والمنح الدراسية والقيادة الفكرية على مدار العام، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركائنا على المدى الطويل، فرصاً كبيرة للأفراد من جميع أنحاء العالم لإعداد وظائف مهنية في الصناعات الإبداعية في دبي.



يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وبياجيه الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض «آرت دبي». وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية. والشريك الاستراتيجي لـ«آرت دبي» و«آرت دبي ديجيتال»، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). ويقام في مقره المعهود «مدينة جميرا» في دبي.

المؤتمرات والقيادة الفكرية

وفي حين لم تعد الظواهر الجوية العنيفة – من الفيضانات والقحط والعواصف إلى التلوث الضبابي الدخاني – مقتصرة على «الدول النامية» في القرن الحادي والعشرين، بل أصبحت تحدث الآن في كل مكان على وجه الأرض. يستكشف منتدى الفن العالمي الذي ينظمه «آرت دبي» من 29 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل، تحت عنوان «بكل الأحوال» الثقافات والتقنيات والعلوم والمبادرات المتعلقة بالتغير المناخي الحاد والظواهر الجوية الاستثنائية. تستقدم القمة التي تستمر على مدار يومين، التي يستضيفها المفوض شومون بسار والمنسقة نادين الخوري، فنانين ومهندسين معماريين وأكاديميين وقيمين ومفكرين مشهورين. سيضم المنتدى متحدثين مثل د. ستيفاني روزنتال، مديرة مشروع جوجنهايم أبوظبي (أبوظبي)، وآن هولتروب، مهندسة معمارية، المحرق (أمستردام)، ومنيرة القادري، فنانة (برلين)، وسمير بانتال، مهندس معماري ومدير استوديو AMO في مكتب متروبوليتان للعمارة، (روتردام)، ونادية كريستيدي، باحثة وممارسّة فنون، معهد الفنون والثقافة والتكنولوجيا، كامبريدج (ماساتشوستس) وآخرون.

محادثات الفن الحديث ومقتنوه

دعماً لالتزام معرض «آرت دبي» بتقديم المنح الدراسية، يتم تقديم محادثات الفن الحديث ومقتنيه، بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تلم شمل المجتمع الفني في دبي. إذ ستسلط «محادثات آرت دبي الحديثة» الضوء على الروابط الفنية التي أصبحت ممكنة بفضل الجغرافيا السياسية السوفيتية أثناء الحرب الباردة، مما يحول التركيز من العواصم الغربية ويركز المحادثات على تأثير التعليم والمعارض السوفييتية على فنانين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

ويقود مقتنو الأعمال الفنية من الأفراد والمؤسسات التحولات الثقافية في المراكز الثقافية الناشئة. تضم آرت دبي لمقتني الأعمال الفنية، من بين أمور أخرى، أصواتاً رائدة من مجتمع الفن العالمي بما في ذلك سونيل منجال، ومحمد أفخامي، ونسرين باجيس، وهبة نسر. ويمكن معاً، استكشاف المشهد المتطور لاقتناء الأعمال الفنية، ودور الرعاة في إنشاء المنظومات الفنية الديناميكية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تناول موضوعات، مثل الهوية والتمثيل والتراث الثقافي.

قمة آرت دبي الرقمية

تُعقد القمة الرقمية الجديدة في آرت دبي على مدار ثلاثة أيام، من 29 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل، واستناداً إلى المنصة التي أنشأتها آرت دبي الرقمية، ستجمع قادة الصناعة الدوليين والمحليين لمناقشة منظومة الفنون الرقمية المتوسعة والمكانة الفريدة لدبي في ذلك. وسيتضمن البرنامج محادثات عامة ومحاضرات وجلسات، وسيشمل المشاركون مديري المتاحف وأصحاب المتاحف المستقلين، بالإضافة إلى الفنانين والمبتكرين الذين يشكلون مشهد الفن الرقمي العالمي.



مؤتمر الأعمال الفنية دبي

مؤتمر الأعمال الفنية هو منصة دولية رائدة لمناقشة القضايا الرئيسية في سوق الفن اليوم. يعود المؤتمر، الذي يُستضاف سنوياً في لندن ونيويورك وشنغهاي، إلى آرت دبي مع التركيز على التقنيات المتقدمة وتأثيرها العميق على جانبين مهمين من الأعمال الفنية: إدارة المقتنيات، بما في ذلك البحث عن المصدر والمصادقة والحفظ، والتأثير التحويلي لويب 3 والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتلة في سوق الفن الرقمي المعاصر.



البرامج التعليمية



ستنعقد النسخة الرابعة من برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال بقيادة الفنان الهندي ساهيل نايك، الذي سيصمم ورش العمل والأنشطة، التي ستبدأ في آرت دبي وتمتد إلى أكثر من 100 مدرسة تضم أكثر من 15,000 طالب عبر الإمارات السبع، وتعد المبادرة التعليمية الأكثر طموحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم اختيار الفنان ساهيل نايك، المقيم في مدينة جوا الهندية، لتطوير برنامج عام 2024، وستأخذ ممارساته القائمة على تعليم مهارات النحت والهندسة المعمارية والفن المشاركين في رحلة عبر الإبداع باستخدام فنون الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر للإلهام. ستدعو ورش العمل هذه، من خلال التركيز على موضوعات البيئة والطبيعة، الأطفال لاستكشاف السؤال المحوري: «كيف تتخيل الأجيال الشابة مدن المستقبل، وما الذي ستشمله؟» مع التركيز على البيئة والطبيعة، وتدعو ورش العمل الأطفال للنظر في السؤال: «كيف يمكن للأجيال الشابة تخيل المدن المستقبلية وما الذي ستنطوي عليه؟». ما وراء برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال، إحدى الشركات الرائدة في رعاية الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها مجموعة أعمال فنية متنامية تضم مجموعة من الفنانين المعروفين والناشئين والفنانين من المنطقة وحول العالم.



أُطلق برنامج آرت دبي الرائد كامبس آرت دبي لرعاية المواهب الناشئة والقيادات الثقافية المستقبلية، ومرَّ عليه أحد عشر عاماً الآن، لتزويد الخريجين الجدد بالتوجيهات والدروس المتقدمة والخبرة العملية في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المشاركون من الجولات المنسقة للمنظمات الثقافية الرائدة في المدينة؛ ما يوفر لهم رؤى عملية ومساراً واضحاً لهم للبدء والازدهار في المشهد الفني الديناميكي. تخرج أكثر من 400 متدرب من برنامج كامبس آرت دبي حتى الآن، حيث شارك معظمهم في قيادة مبادرات ثقافية جديدة أو مؤسسات ثقافية رائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

المعارض والتكليفات الجديدة



مجموعة مقتنيات دبي هي أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في المدينة. تأسست بالشراكة مع الرعاة الأفراد والشركات الذين يدعمون المبادرة من خلال نظام قروض مبتكر. في آرت دبي 2024، ستقدم مجموعة مقتنيات دبي معرضاً يضم بعض أبرز الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم مستمدون إلهامهم من المجموعة. ستجمع «اللقاءات»، برعاية علياء زعل لوتاه، أعمال فنية مهمة في مجموعة مقتنيات دبي لفنانين إماراتيين مشهورين، بما في ذلك حسن شريف، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبدالله، وهاشل اللمكي وسارة المهيري. ويهدف المعرض إلى توفير لقاءات بين الفنانين والأعمال الفنية، وتشجيع المشاهدين على إجراء حوار حول كل من الأعمال وقصص الرعاة.



تكليفات آرت دبي

استكمالاً لقسم معرض البوابة في آرت دبي، الذي يشرف عليه إيميليانو فالديس تحت شعار «التعافي»، ستتضمن تكليفات آرت دبي لهذا العام سلسلة من العروض والأنشطة الجديدة التي تركز على أفكار الاستبطان والروحانية والمجتمع وقوة الفن لمساعدتنا على اجتياز الأوقات الصعبة واتخاذ موقف لتحقيق الوحدة. سيكتشف الفنانون المشاركون، بما في ذلك سيسيليا بنجوليا، وساجان ماني، وديباشيش بول، وميرنا بامية، وميثو سين وهاشل اللمكي، جوانب مختلفة من عملية التعافي، ما يخلق مساحات للتأمل والتفكير من خلال الممارسات ذات التوجه الاجتماعي التي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وخلق تجارب لتعزيز الرعاية والتحرر.



جوليوس باير وكريستا كيم

ستقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، الشريك الرئيسي في معرض «آرت دبي»، بتقديم عمل تركيبي رقمي جديد بتكليف من الفنانة الكندية الكورية كريستا كيم. إذ يعتبر «مساحة القلب»، تجربة غامرة ستسمح للضيوف بالتواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان، حيث سيتم تصور إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، وتشكيل من خلالها الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية. ويأتي الهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي في طرح مفهوم «الوحدة» حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا. ويعد العمل الفني «مساحة القلب» بمثابة مرحلة استمرارية لرحلة كيم الاستكشافية المتواصلة للبحث عن الإمكانات الإبداعية للشاشات الرقمية كأدوات تكنولوجية للرفاهية، وهو جزء من عالم جوليوس باير NEXT، الذي يستكشف التوجهات الكبرى عبر الفنون والعلوم والتكنولوجيا. هذا التكليف الرقمي الرئيسي الثاني لجوليوس باير في معرض «آرت دبي»، بعد التعاون الشهير مع الفنان رفيق أناضول في عام 2023.

معرض «بيت الذهب»

وفي إطار تدشين شراكة جديدة مع «آرت دبي» واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 150 لتأسيسها، ستقدم بياجيه معرضاً جديداً بعنوان «بيت الذهب». يتمحور المعرض حول الذهب الذي هو جزء لا يتجزأ من فلسفة العلامة التجارية، وسيعرض قطعاً تراثية ومجموعات خاصة ومجوهرات وساعات راقية. يتضمن ذلك إطلاق نسخة محدودة من ساعة لايملايت غالا من بياجيه، التي أعادت تصميمها المصممة الإماراتية شمسة العبار، لتقدم تفسيراً آسراً للطباعة والتصميم الجرافيكي العربي من خلال المنحنيات الشاملة لساعة المجوهرات الشهيرة. يضم المعرض تركيباً مركزياً من القماش المطرز لمصممة الأزياء والفنانة السعودية رزان العزوني، مستوحى من نسخة أخرى من لايملايت غالا، مصنوع من الذهب وأحجار الزينة في جناح مخصص، وتستضيف ورش عمل وتجارب غامرة أخرى.

إطلاق برنامج «HUNA» الثقافي

أطلقت «HUNA»، الشركة الرائدة في مجال تطوير أسلوب الحياة القائم على الثقافة في دبي، بالتعاون مع آرت دبي، برنامج «HUNA» الثقافي على مدار العام. يهدف البرنامج، الذي فُتح في «ذا فولد» في نوفمبر 2023، إلى تحويل مساحات المعيشة إلى مراكز مجتمعية إبداعية، واستضافة حوارات ومحادثات ثاقبة لشخصيات بارزة، وتتناول موضوعات من الثقافة إلى التكنولوجيا، تكملها العروض والتجارب الفنية. خلال المعرض، سيُكشف عن منتزه HUNA للنحت في فندق اتش ريزيدنس في دبي. تحت عنوان «الأشياء في المرآة أقرب مما تظهر»، تتجاوز حديقة النحت الخارجية هذه الحدود التقليدية، وتقدم تفاعلاً حيوياً بين النحت والهندسة المعمارية وتكسر الحواجز الفاصلة بين الحياة اليومية والاستثنائية. ستحتوي الحديقة على أعمال لكبار الفنانين العالميين، بما في ذلك رنا بيجوم، وشيخة المزروع وبابلو رينوسو.



كلينيك لا برايري وسارة نعيم

ستعود الشركة السويسرية الرائدة في أمد التشغيل، كلينيك لا برايري، المعروفة بسمعتها في مجال الصحة والعافية، إلى المعرض من خلال صالة لونجيفيتي لاونج الشهيرة. تكلف كلينيك لا برايري عمل فني جديد للصالة نظراً إلى تأييدها القوي للفن والثقافة. سارة نعيم، فنانة سورية خبيرة في العديد من التخصصات نشأت بين دبي ولندن، اختيرت لإنشاء منحوتة كبيرة. يستمد العمل الفني إلهامه من حركة أشعة الشمس عند شروقها وغروبها، ويتوافق بسلاسة مع روحية الخلود والكمال مجسدة من خلال كلينيك لا برايري.