«طيران الإمارات للآداب» يكرّم أمناء مكتبات المدارس

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للآداب، هذا الأسبوع، عن أسماء الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لسنة 2024 التي تنظمها بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص في مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أُقيمت فعالياته من 31 يناير الماضي وحتى يوم 6 فبراير الجاري. وتسعى الجائزة لتكريم الأفراد الذين أظهروا التزاماً استثنائياً نحو تعزيز عادة القراءة من أجل المتعة بين طلبتهم والإسهام في رفع المعايير الأكاديمية ومعدلات محو الأمية في المدارس.

حضر حفل تكريم أمناء مكتبات المدارس كل من عائشة ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشموس ماجد بن فارس، ومريم الفلاحي، مستشارتين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي.

وتقدم للمسابقة نحو 100 مترشح من مختلف إمارات الدولة، وتولت تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية لجنة من الحكام الذين زاروا أمناء المكتبات لإجراء التقييم النهائي، وتم اختيار الفائزين ضمن فئتي أمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الحكومية، وأمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الخاصة.

وضمن كل فئة، تم منح أربع جوائز لكل فائز من أمناء مكتبات المدارس لهذا العام وتتضمن هذه الفئات؛ أفضل استخدام للموارد المتاحة، وأفضل مشروعات وأفكار مبتكرة لدعم الطلبة والهيئة التأسيسية وأفضل طريقة للتفاعل وإشراك الآخرين في مبادرات القراءة.

وقد تم تسليم الجوائز من قبل ممثلين من المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وإيزابيل أبو الهول، مؤسِسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب؛ وأحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر.

وقد فاز بالجائزة في هذه الدورة من المدارس الحكومية: الفائز بجائزة أمين المكتبة لسنة 2024 آمنة سعيد الشحي، والأفضل في استخدام الموارد: شيماء الشحي وعفراء اليماحي، والأفضل في الابتكار: ياسر محمد عبدالمطلب، والأفضل في المشاركة المجتمعية: ابتسام المراشدة، أما الفائزون من المدارس الخاصة، فهم: الفائز بجائزة أمين المكتبة لسنة 2024 راجوناثان مانيري أوثايوث، والأفضل في استخدام الموارد: ترايسي أموري، والأفضل في الابتكار: مارلون ألمونتي، والأفضل في المشاركة المجتمعية: مارينا كينيوتو.

ومن المبادرات المهمة الأخرى التي يحتفي بها المهرجان، مبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، التي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة «أر جي إس دبي للأطفال» لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع»، وكأس «شيفرون» للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية، وجائزة «الفطيم» للكلمة المصوّرة إضافة إلى الإعلان عن الكتّاب المتأهلين للدورة الثالثة من برنامج «الفصل الأول - زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب».