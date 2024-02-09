«طيران الإمارات للآداب» يكرم الفائزين بمسابقة القصة

المصدر: دبي - البيان

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تم تكريم الفائزين في مسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة في حفل خاص بمهرجان طيران الإمارات للآداب، وقد غدت هذه المسابقة السنوية مناسبة هامة ضمن التقويم الأكاديمي، إذ بلغ عدد المشاركات لهذا العام حوالي 4000 مشاركة من طلبة الإمارات العربية المتحدة، حيث استلهم المشاركون في كتاباتهم موضوع «البدايات».

وتقام المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن الفئات العمرية التالية: 11 سنة وما دون، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، و15 و17 عاماً، و18 و25 عاماً ويحصل الفائزون على درع المسابقة، وخمس نسخ من الكتاب الذي يجمع قصصهم الفائزة، ودخول مجاني لجلسات المهرجان.

وعلقت جينيفر دوجان، المديرة الإقليمية للمدارس والمؤهلات بمنطقة الخليج بدار نشر جامعة «أكسفورد»، عن المسابقة والرعاية قائلة: «تسعى دائماً دار نشر جامعة «أكسفورد» عن دعم احتياجات المتعلمين، من خلال طرق مبتكرة وجديدة؛ وقد أسهمت المسابقة بالفعل وعلى مدى سنوات عديدة من تعزيز مواهب الطلبة الصغار. فاقت القصص القصيرة، التي قرأناها هذا العام كل المستويات، ونأمل أن تكون هذه المسابقة والمشاركات المختارة، التي تم نشرها بمثابة نقطة انطلاق للكتّاب الصغار الموهوبين».

وفاز بالجائزة في فئة اللغة العربية: عن الفئة العمرية: 11 سنة وما دون: هدى علي محمد اليماحي، مجمع زايد التعليمي، الفجيرة، ألمى بهاء عبيد، مدرسة البشائر الخاصة، أبوظبي، وعلي مبارك سليّم الخييلي، مدرسة المبادئ، أبوظبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: تسارين ميرسيا روبين علاق، مدرسة دبي الوطنية، الطوار، دبي، وعائشة خالد التميمي، مدرسة البشائر الخاصة، أبوظبي، سيلا ربيع سلمو، مدرسة ديرة الدولية، دبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً: مريم إياد الكندي، مدرسة البحث العلمي الأمريكية، دبي، فاطمة علي العيد السويدان، مدرسة الشوامخ، أبوظبي، سيف ماجد الشامسي، مدرسة دبي الوطنية، الطوار، دبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: رهف ضياء الدين عيسى، مدرسة الحكمة الخاصة، عجمان، وعثمان الزعابية مير، جامعة زايد، أبوظبي، وروضه سالم علي القايدي، جامعة الشارقة، الشارقة.

وفاز بالجائزة في فئة اللغة الإنجليزية عن الفئة العمرية: 11 سنة وما دون: لارانيا جوبتا، جيمس مودرن أكاديمي، دبي؛ وهانا ريبيكا مين جارسيا، مدرسة نورد انجلينا الدولية، دبي، وريدهي سانديب، مدرسة الضيافة الثانوية، دبي، أناشوارا راجيش ناير، مدرسة ليدرز الخاصة، الشارقة. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: ألولا جريس مارش، مدرسة ساوث فيو، دبي، وشكينا جرايس برينس، مدرسة ديرة الدولية، دبي، وآرشي دوار، أكاديمية أمباسادور الدولية، دبي. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً: مارو ماشدو-موليت، مدرسة جميرا للتخاطب بالانجليزية، دبي، ديفيد فوسمان، مدرسة سويس إنترناشيونال العلمية، دبي. ومحمود زهير جليل، جيمس - مدرستنا الثانوية الإنجليزية للأولاد، الشارقة. وعن الفئة العمرية: الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: ياسمين صالح، الجامعة الأمريكية في دبي، وزهرة المرهون، جامعة ميدلسكس، دبي، وإيزابيلا بيدراز، جامعة ميدلسكس، دبي.

تم تقييم المشاركات من قبل لجنتين مختصتين: ضمت لجنة تحكيم مسابقة اللغة الإنجليزية كلاً من كاثلين بوتي، وأبريل هاردي، وكاثي هوبمان وريحان خان، بينما ضمت لجنة تحكيم مسابقة اللغة العربية كلاً من آية قاسم، علي عز الدين، ومهند العاقوص، ومانع المعيني.