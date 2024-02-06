مؤسسة الإمارات للآداب تعلن الفائزين بجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، في حفل خاص لتوزيع الجوائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن الفائزين بجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة.

وتُعد هذه السنة الأولى للجائزة وتُقام بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية وتسعى إلى تحفيز الإبداع لدى الطلبة، ممن يتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، من خلال تشجيعهم على التعاون معاً في إنتاج أفلام قصيرة مستوحاة من الكتب والقصائد المفضلة لديهم. وتشكل جائزة «الفطيم» للأدب المصوّر فرصة للطلبة لترسيخ فهمهم للمواضيع والقصص الأدبية واستعراض مهاراتهم الإبداعية.

فائزون

وفاز بالمركز الأول فريق «AB Films»، مدرسة الشعلة الخاصة، الشارقة، وحل ثانياً فريق «فرسان الوصية»، مدرسة الراشدية للبنات، دبي، وجاء ثالثاً، فريق «أكاديمية العين البريطانية»، أكاديمية العين البريطانية، أبو ظبي.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: «شباب اليوم هم رواة القصص الحقيقيون في عصر أمسى فيه السرد الرقمي وسيلة قوية للسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية وإبداع.

ومن المثير للاهتمام قدرة هؤلاء الشباب المبدعين في سرد قصص بحبكات قوية وأحداث عميقة تعبر عن الجمهور المُشاهد، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجههم مثل محدودية الميزانية وضيق الوقت». وأضافت: «يسرنا التعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية في إطار تشجيع الشباب على تقديم مختلف الحكايات بطريقتهم الخاصة ونتطلع لرؤية المزيد والمزيد من المواهب».

جائزة فريدة

من جهتها، قالت ميرا الفطيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية والرئيس التنفيذي لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم للإدارة المدرسية: «سعداء جداً بانطلاقة هذه الجائزة الفريدة التي تجمع بين الشغف بلغتنا العربية الأصيلة ومهارات الإبداع التكنولوجي.. شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للآداب شراكة نعتز بها ونطمح لتعزيزها عاماً بعد عام».

مبادرات

ومن المبادرات الهامة الأخرى التي يحتفي بها مهرجان طيران الإمارات للآداب، مبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، والتي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة «أر جي إس» دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني- الشعر للجميع»، وكأس «شيفرون» للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية ومسابقة «كتاب في صندوق».